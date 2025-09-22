Είναι η έβδομη φορά που θα μιλήσει ως πρωθυπουργός ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θα είναι η πιο άχαρη. Όχι μόνο λόγω της συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ αλλά και επειδή το παλαιστινιακό, που κυριαρχεί, είναι άβολο θέμα για την ελληνική κυβέρνηση.

Η αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από την Μεγάλη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά προκάλεσε την οργή του Μπ. Νετανιάχου που αναμένεται να την εκφράσει έντονα από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αφού αναληφθεί ανάλογη πρωτοβουλία αναγνώρισης από τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν θα επιτεθεί σκληρά στο Ισραήλ προσπαθώντας να ηγηθεί της διαμαρτυρίας ολόκληρου του μουσουλμανικού κόσμου για τη γενοκτονία στη Γάζα και θα αξιοποιήσει την παρουσία του στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη, για να κάνει όσο το δυνατόν πιο ηχηρό το μήνυμά του.

Σε μια τέτοια συνθήκη, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος «την κατάλληλη στιγμή», η οποία, προφανώς, αργεί και, επομένως, δεν μπορεί να συνταχθεί με τις χώρες που κάνουν το βήμα τώρα. Αυτό εκ των πραγμάτων τον φέρνει σε αμηχανία αφού δεν μπορεί ούτε να στηρίξει τον κατηγορούμενο για εγκλήματα πολέμου Μπ. Νετανιάχου, ενώ αποφεύγοντας να μιλήσει για γενοκτονία δέχεται κριτική για ήπια στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Γενικά, η τραγωδία στη Γάζα είναι δύσκολο θέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με τον Αδ. Γεωργιάδη να έχει κάνει εκτενή ανάρτηση με τίτλο «Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ» και τον Γ. Φλωρίδη να έχει υποστηρίξει ότι όσοι ασκούν κριτική στο Ισραήλ εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τουρκίας, έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις που δύσκολα ανατρέπονται.

Δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος για τον οποίο η παραμονή του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη δεν θα είναι όσο ευχάριστη ήταν άλλες χρονιές. Αύριο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη με τις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας προβληματικές λόγω διαφορών που σχετίζονται με την ενεργειακή διασύνδεση. Οι δύο ηγέτες θα προσπαθήσουν να ρίξουν τους τόνους για προφανείς λόγους, αλλά εκκρεμεί μια συμφωνία για την πόντιση του καλωδίου που προϋποθέτει αμοιβαίους συμβιβασμούς και ειλικρίνεια.

Την ίδια μέρα θα γίνει η συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον Ρ. Τ. Ερντογάν, ο οποίος την Πέμπτη θα γίνει δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον Ντ. Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνοντας αυτή τη συνάντηση προανήγγειλε συμφωνίες για τα F 16 και F 35 και αυτό εκ των πραγμάτων αποτελεί πρόβλημα για την ελληνική πλευρά.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διανύουν περίοδο ψυχρότητας και καχυποψίας και γι αυτό εκκρεμεί η πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας που θα γίνει στην Αγκυρα. Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν θα επιβεβαιώσει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μένουν ανοιχτοί αλλά κατά τα άλλα οι προσδοκίες να προκύψει κάτι σημαντικότερο είναι μικρές.