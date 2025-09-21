Τέλος Οκτωβρίου θα αποδοθεί η βασιλίσσης Όλγας στους πολίτες, όπως τόνισε.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας, την βασιλίσσης Όλγας, και τις πολιτικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ.

Αρχικά ο κ. Δούκας μίλησε για το περιστατικό με την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στην Αθήνα. «Χθες είχε πάρα πολύ αέρα, τρία δέντρα έπεσαν. Το συγκεκριμένο το είχαμε ελέγξει και τέλος Αυγούστου διότι είχε ανέβει ένας νεαρός και έπαιζε, είχε ανέβει σε ένα κλαδί. Ήταν σε καλή κατάσταση και χθες στην συνέχεια που έγιναν οι τομές για να το μεταφέρουμε, ήταν νωπός ο κορμός, άρα δεν υπήρχε κάποιο θέμα να είναι σάπιο. Είχε πολύ αέρα. Είχαμε την γυναίκα που χτύπησε το κεφάλι της, μίλησα χθες μαζί της είναι όλες οι εξετάσεις μια χαρά και λογικά θα βγει σήμερα. Θέλει πολλή προσοχή γιατί και σήμερα θα έχει ριπές και θα φτάσουν στα 6 μποφόρ οι ριπές σε κάποια. σημεία. Είναι περίπου 190.000 δέντρα, έχουμε ελέγξει τα 100.000, παλεύουμε να ελέγξουμε και τα υπόλοιπα. Κυρίως εξωτερικά, γιατί εσωτερικά έρχονται οι ειδικοί που ελέγχουν το εσωτερικό, κυρίως σε υπεραιωνόβια δέντρα στον Εθνικό Κήπο», υπογράμμισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcyagavam3rd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για τα τραπεζοκαθίσματα: «Στα δύο αυτά μαγαζιά, όπου σημειώθηκε το περιστατικό – και βλέπουμε ότι πάνω στο δέντρο στηρίζεται μία ομπρέλα – το ένα το έχουμε σφραγίσει, και θα έπρεπε να είναι κλειστό. Και δεν είναι κλειστό, γιατί έβαλε το δικαστήριο αναστολή εφαρμογής του σφραγίσματος. Και το άλλο το έχουμε σφραγίσει τον Ιούλιο και πήγαμε χθες μετά το συμβάν και ήταν τα τραπεζοκαθίσματα εκτός των ορίων αδειοδότησης – παράνομα δηλαδή. Τελειώνει το σκηνικό αυτό, και το στηρίζουν τις ομπρέλες τους παράνομα – προφανώς τους γράψαμε. Είναι λογικό να στηρίζουμε την τέντα πάνω στο δέντρο ενώ έχουμε πει ότι έχει αέρα, και θέλει προσοχή; Βλέπουμε ότι δίπλα από εκεί που πέφτει το δέντρο, είναι η εκκλησία. Σε λίγο αυτά τα τραπεζοκαθίσματα θα μπουν μέσα στην εκκλησία. Σφραγίζουμε, η δικαιοσύνη αντί για τις 21 μέρες το βάζει 3 μέρες. αν συνεχιστεί η ίδια δουλειά θα πάω στις Αρχές. έχουμε προχωρήσει σε 116 σφραγίσεις από την αρχή της χρονιάς. Θέλουμε ειρήνη αλλά να σεβόμαστε και τον χώρο»

Στην συνέχεια ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις αλλά και για την διάνοιξη της βασιλίσσης Όλγας. «Λέει η εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, ότι θα μας το παραδώσει τέλος Οκτωβρίου. Τέλος Οκτωβρίου λοιπόν θα έχουμε δύο ροές, μία από την Αμαλίας δεξιά και θα καταλήγει δεξιά στην Αρδηττού και μία από τη βασιλέως Γεωργίου που θα μπαίνει δεξιά στην Όλγας και θα κάνει ξανά δεξιάς στην Αμαλίας. Και δύο άλλες κινήσεις εκεί κοντά σε Συγγρού και Βουλιαγμένης. Είναι δύο ήπιες λωρίδες κυκλοφορίας κατασκευαστικά έτοιμες να αποδοθούν για να υπάρξει μεγάλη αποσυμφόρηση», σχολίασε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και συνέχισε ο κ. Δούκας: «Εάν υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση: «Εμείς θα αποδώσουμε την Όλγας σε όλους τους πολίτες. Δεν μπορεί στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχουν πριβέ δρόμοι, δρόμοι για κάποια παρέα, για φίλους που θέλουν να παίζουν τένις. Μιλήσαμε με ειδικούς για το αν θα φρακάρει και μας είπαν ότι εφόσον δίνουμε δεξιές στροφές θα είναι μικρή η πίεση. Το μάξιμουμ είναι 250 αμάξια την ώρα».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο - Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ»

Αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις και την στάση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις συχνές πολιτικές παρεμβάσεις του παρόλο που είναι δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε: «Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε και να συζητάμε. Είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες και πρέπει να έχουμε άποψη που αφορά στην πόλη μας, στην ζωή των κατοίκων. Είμαι ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα και υποψήφιο πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ και υπάρχει και κόσμος που με στήριξε στην δεύτερη Κυριακή. Θεωρώ ότι έχω χρέος, την άποψή μου να την εκφέρω δημόσια, να εκτίθεμαι, να παρουσιάζω τις θέσεις και τις απόψεις μου και ο κόσμος να κρίνει».

Και συμπλήρωσε ο κ. Δούκας κατηγορηματικά: «Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια για να είναι πρώτο κόμμα. και θεωρώ πολύ βασικό αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό. Η απάντηση σε σημαντικά προβλήματα της χώρας, πρέπει να είναι μία προοδευτική απάντηση. Θέλουμε μια προοδευτική απάντηση απέναντι στην συντήρηση και στην εδραιωμένη συνθήκη σήψης που υπάρχει στη χώρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό: εάν ξεκάθαρα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα δυνατό, τολμηρό και ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με την ΝΔ. δεν αφήνει καμία χαραμάδα ο κ. Ανδρουλάκης. Παρουσιάσαμε και το πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο βήμα είναι, για να μπορέσει να υπάρξει μία ξεκάθαρη προοδευτική απάντηση απέναντι στη σήψη, να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό συνέδριο με ένα κεντρικό διακύβευμα: τον προσανατολισμό. Όπου και εκεί θα υπάρξει και συλλογική απόφαση. Η συλλογική αυτή απόφαση θα λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με την ΝΔ.».

«Δεν ξέρω αν είναι πιθανολογούμενη η επιστροφή του κ. Τσίπρα, πρέπει και ο ίδιος να αποφασίσει και όταν υπάρξουν ανακοινώσεις θα τοποθετηθούμε νομίζω όλοι. Όμως αυτό δεν πρέπει να αλλάζει την δική μας προσέγγιση η οποία πρέπει να είναι προοδευτική απάντηση και νίκη στις επόμενες εκλογές. Είναι χρέος του κ. Ανδρουλάκη να νικήσει τον Μητσοτάκη γιατί αλλιώς η χώρα θα έχει μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι για το Plan A και να μην υπάρχει καμία υποψία εσωστρέφειας. Πρέπει πολλοί να έχουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι δουλευτούμε για τον κοινό στόχο που είναι εθνικός στόχος. Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ», δήλωσε συμπληρωματικά.