«Λίγες μόνο ώρες μετά την απόρριψη κρίσιμων μαρτύρων από τη Νέα Δημοκρατία στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος μίλησε για "διαφάνεια" και "αλήθεια"», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα κρεσέντο ναρκισσισμού και αυτοθαυμασμού. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την απέλπιδα προσπάθειά του να πείσει τους πολίτες ότι δεν κατάλαβαν πόσο "ευεργετικά" είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Με θράσος κουνά το δάχτυλο και υποτιμά τη νοημοσύνη όλων μας, την ώρα που η Κ.Ο. της ΝΔ τον χειροκροτούσε», τονίζει η Νέα Αριστερά σε σχόλιό της για την ομιλία Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ.

«Ισχυρίστηκε ότι "η οικονομική πολιτική αποδίδει", αποσιωπώντας ότι αυτή η πολιτική έχει χτιστεί πάνω στην πίεση και στη λεηλασία των πιο αδύναμων. Για ακόμη μια φορά μίλησε για εργαζόμενους που "επιλέγουν" να έχουν δύο δουλειές, αποκαλύπτοντας ότι ζει σε έναν κόσμο δικό του, μακριά από τη σκληρή εργασιακή πραγματικότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

»Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μόνο ώρες μετά την απόρριψη κρίσιμων μαρτύρων από τη Νέα Δημοκρατία στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος μίλησε για "διαφάνεια" και "αλήθεια". Η υποκρισία ξεπερνά κάθε όριο.

»Το έχουμε πει και το ξαναλέμε: ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία να συνεχίσει την κοινωνική λεηλασία και την πολιτική εξαπάτηση».