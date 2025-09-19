Τι αναφέρουν στην επιστολή τους.

Αίτημα κατάθεση εγγράφων πριν την εξέταση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ από το πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είναι μέλη της επιτροπής αναφέρουν στην επιστολή τους:

Κύριε Πρόεδρε,

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης εξέταση των πρώτων μαρτύρων της επόμενης Τετάρτης και Πέμπτης 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2025, ζητούμε να αποσταλούν άμεσα στην Επιτροπή τα παρακάτω στοιχεία επιφυλασσόμενοι για την αναζήτηση συμπληρωματικών εγγράφων και την υποβολή της λίστας μας στις 23 Σεπτεμβρίου όπως αποφάσισε χθες η Εξεταστική Επιτροπή.



1. Το έγγραφο — Ares(2025)6332310 της 4 Αυγούστου 2025 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά ότι «η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32 του ίδιου κανονισμού.»

2. Την αναφορά στο ίδιο έγγραφο των ελλείψεων του Προγράμματος Δράσης (Action Plan) που κατατέθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέχεια των ευρημάτων της διαδικασίας συμμόρφωσης με το Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑ2024/008/GR

3. Την επιστολή της ΓΔ AGRI της 27ης Μαρτίου 2025 — Ares(2025)2485312

4. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 12ης Μαΐου 2025 — Ares(2025)3812547

5. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 20ής Μαΐου 2025 — Ares(2025)5114034 Το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΓΔ AGRI της 26ης Μαΐου 2025 — Ares (2025) 4231078

6. Την επιστολή του ΟΠΕΚΕΠΕ της 2ας Ιουνίου 2025 — Ares(2025)1681659

Επιπλέον σχετικά με την επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απαραίτητο να σταλούν τα παρακάτω:

7. Την απόφαση επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα και όλες τις ενεργειες και τα έγγραφα που αφορούν στο Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

8. Τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα

9. Τα έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από αρχές (Εισαγγελικές Αρχές και Οικονομική Αστυνομία) για διερεύνηση υποθέσεων παρατυπιών ή απατών βάση ερευνών που διεξάγονται από το 2019 μέχρι σήμερα

10. Την λίστα των 6.000 περίπου δεσμευμένων ΑΦΜ και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί.

Για τα υπόλοιπα έγγραφα που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητα θα επανέλθουμε στις 23 Σεπτεμβρίου 2025.