«Ο ελληνικός λαός επωμίστηκε ένα πρόστιμο, που θα προσεγγίσει το 1 δισ., εξαιτίας του "γαλάζιου" πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ με την ανικανότητα της να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσουκαλά:
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρισκάρει με τη ραθυμία και την αναποτελεσματικότητα της το μέλλον του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Υποθηκεύει την παραγωγική προοπτική της χώρας.
Η προθεσμία της 11ης Σεπτεμβρίου 2025 για την υποβολή αξιόπιστου και εφαρμόσιμου σχεδίου δράσης παρήλθε χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης "καθησυχάζει" ότι έχει λάβει παράταση και παραδέχεται ότι θα υπάρχει κίνδυνος για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αν τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρηθούν.
Η ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη - κερδίζεται καθημερινά, με συνέπεια, διαφάνεια και πράξεις. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».