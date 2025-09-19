Σε επιστολή του ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος ξεκαθαρίζει ότι «στις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα είμαι και πάλι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία».

«Εγώ αυτά τα ξεφτιλίκια δεν τα κάνω», απαντά ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σε δημοσιεύματα που τον θέλουν να ακολουθεί το «παράδειγμα» του Ανδρέα Λοβέρδου και να παίρνει μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία.

Σε επιστολή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζει ότι «στις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα είμαι και πάλι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία» και καταλήγει με νόημα: «Η στάση ζωής του καθενός κρίνεται σε αυτό που λέει ο λαός μας και οι πατεράδες μας: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα».

Αναλυτικά η επιστολή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου:

Σήμερα, επιλέχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μετά από κλήρωση, η σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου που θα δικάσει τον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμανλή για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών που έχασαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποί μας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημερώθηκα, ότι δημοσίευμα στην έγκριτη στήλη big mouth, της ιστοσελίδας powergame.gr, αναφέρει ότι θα είμαι ο «επόμενος ΠΑΣΟΚΟΣ που θα πάω στη ΝΔ» και στη συνέχεια έγινε αναδημοσίευση στο έγκριτο ειδησεογραφικό σάιτ Παραπολιτικά.

Στην ίδια ερώτηση στις 8/4/2025, σε Κυριακάτικη εφημερίδα είχα απαντήσει το εξής:

«Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, εμένα αριστερό δεν με λες.

Είμαι ένας κεντρώος πολιτικός και πάντα ΠΑΣΟΚ.

Εγώ αυτά τα ξεφτιλίκια, που οι Βουλευτές πάνε από κόμμα σε κόμμα για ν’ αυξήσουν την πιθανότητα της διατήρησης της καρέκλας τους, δεν τα έκανα και δεν τα κάνω».

Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα είμαι και πάλι Υποψήφιος Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία.

Με την ευκαιρία που δίνετε σήμερα, θα ήθελα να θυμίσω:

1. Ως Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν έχω καταψηφίσει ούτε άρθρο, παρέθετα τις διαφωνίες μου στα κομματικά όργανα, στηρίζοντας πάντα την πλειοψηφία χωρίς να λείψω ούτε λεπτό από την παράταξη.

2. Το 2015, στην πιο δύσκολη περίοδο του ΠΑΣΟΚ, ήμουν υποψήφιος και με την στήριξη των Αρκάδων πολιτών η Χρυσή Αυγή δεν κατάφερε να εκλέξει Βουλευτή στη Δημοκρατική Αρκαδία.

3. Όταν υπήρχαν πληροφορίες ότι με βάση την τελευταία απογραφή, οι έδρες στην Αρκαδία από 3 θα γινόντουσαν 2, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με πραγματικό ενδιαφέρον με ρώτησε τι θα κάνω, του απάντησα ότι θα είμαι υποψήφιος στην Αρκαδία και θα είμαστε δεύτεροι, όπως και έγινε.

Θα μου επιτρέψετε όμως και δύο σχόλια:

Πρώτον, σε ένα τέτοιο δημοσίευμα, μια έγκριτη στήλη πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει και τη δική μου θέση, αφού είμαι και ο πρωταγωνιστής του δημοσιεύματος.

Δεύτερον, η έγκριτη στήλη σας που τη διαβάζουν χιλιάδες αναγνώστες όπως και εγώ, με την αυστηρότατη αλλά δίκαιη κριτική που ασκεί στην Κυβέρνηση, είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, όχι απλά να μην πάει κάποιος στη ΝΔ, αλλά να μην την ψηφίσει.

Η στάση ζωής του καθενός κρίνεται σε αυτό που λέει ο λαός μας και οι πατεράδες μας. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα».