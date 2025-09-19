Οι παράγοντες, τα συμφέροντα και κάποια ΜΜΕ θα είναι εφ’ εξής οι «εχθροί» και μαζί με αυτούς και όποιοι συνειδητά ή ασυνείδητα από την γαλάζια παράταξη ρίχνουν νερό στον μύλο της αποσταθεροποίησης.

Η σημερινή πρώτη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη νέα πολιτική σεζόν γίνεται στον απόηχο των παροχών, στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, της μεταγραφής του Ανδρέα Λοβέρδου, αλλά και του μηνύματος Μητσοτάκη «τις κυβερνήσεις τις εκλέγουν οι λαοί και όχι οι παράγοντες».

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η παραπάνω φράση του πρωθυπουργού αναμένεται να δώσει τον τόνο στη σημερινή πανηγυρική συνεδρίαση, αλλά και σε ό,τι ακολουθήσει μέχρι τις εκλογές.

Οι παράγοντες, τα συμφέροντα και κάποια ΜΜΕ θα είναι εφ’ εξής οι «εχθροί» και μαζί με αυτούς και όποιοι συνειδητά ή ασυνείδητα από τη γαλάζια παράταξη ρίχνουν νερό στον μύλο της αποσταθεροποίησης.

Ζητούμενο ο έλεγχος του πολιτικού σκηνικού

Με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να ανακτήσει τον πολιτικό έλεγχο - εντός και εκτός Ν.Δ. - γνωρίζοντας ότι στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης οι φυγόκεντρες δυνάμεις είναι περισσότερες από τις ομόκεντρες.

Τη στιγμή μάλιστα που η συζήτηση δημόσια και απερίφραστα έχει ανοίξει για το αν τραβάει η κυβέρνηση, αν θα αλλάξει πρωθυπουργός εν πλω, αν η επόμενη κυβέρνηση θα έχει τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργό κλπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κ. Μητσοτάκης μπορεί να διαψεύδει τα συγκεκριμένα σενάρια, αλλά ταυτόχρονα τα νομιμοποιεί, τροφοδοτώντας συζητήσεις σε πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά και στα λεγόμενα καφενεία, δηλαδή, στις συζητήσεις μεταξύ ψηφοφόρων.

Αυτό απλά σημαίνει ότι υπάρχει περιρρέουσα αίσθηση κυβερνητικής φθοράς, την οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξαφανίσει, παρά μόνο να διαχειριστεί.

Η στάση των δυσαρεστημένων «γαλάζιων» βουλευτών

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι περισσότεροι «αντάρτες» βουλευτές της Ν.Δ. δεν έχουν σκοπό να ζητήσουν τον λόγο. Παρά μόνο να ακούσουν, να χειροκροτήσουν όπου χρειαστεί και να περιμένουν τις εξελίξεις.

Εκτός από τον μπαμπούλα των (υπαρκτών) συμφερόντων, απέναντι τους θα έχουν το πακέτο παροχών 1,7 δισ. σε μειώσεις φορολογίας, την εύθραυστη άνοδο της Ν.Δ κατά 1,5-2 μονάδες, την επίκληση της παραταξιακής νομιμότητας στη δυσκολότερη περίοδο της κυβέρνησης και το άνοιγμα στους Καραμανλικούς με την ανάδειξη του Μ. Χαρακόπουλου σε θέση Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ.

Άνοιγμα που θα τροφοδοτεί και σενάρια αξιοποίησης κι άλλων δυσαρεστημένων βουλευτών σε έναν επόμενο - εκλογικό αυτή τη φορά - ανασχηματισμό.

Στην πραγματικότητα, κανείς από τους απογοητευμένους βουλευτές δεν περιμένουν κάτι συγκλονιστικό να συμβεί. Όμως, όλα τα παραπάνω αρκούν για να δημιουργηθεί η επίφαση ενός ενωτικού ξεκινήματος στον δρόμο προς τις κάλπες.

Εξορμήσεις και πολιτικά… αναχώματα

Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του αναμένεται να πατήσει πάνω στα μέτρα που εξήγγειλε για τη μεσαία τάξη, τις πολύτεκνες οικογένειες και τους νέους, για να υποστηρίξει ότι υπάρχει χώρος και χρόνος για δημοσκοπική ανάκαμψη.

Με βασικό επιχείρημα την πιθανότητα περαιτέρω ρευστοποίησης του πολιτικού συστήματος, με τρία νέα κόμματα να βρίσκονται στον προθάλαμο της δημιουργίας τους. Του Αντώνη Σαμαρά, του Αλέξη Τσίπρα και πιθανότατα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ήδη, ο Κ. Μητσοτάκης έχει στήσει αναχώματα για να αντιμετωπίσει τον Ν. Ανδρουλάκη και την πιθανή έλευση του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «πράσινα λεφτόδενδρα» και «πατριωτικούς φόρους».

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει την Κ.Ο. σε πλήρη ετοιμότητα, αφού το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί εξορμήσεις στις Περιφέρειες, σε μία προσπάθεια να γυρίσει το κλίμα με βασικό όπλο την επεξήγηση των μέτρων.

Επιμονή στην ενσωμάτωση

Σε ότι αφορά το ιδεολογικό στίγμα της Ν.Δ., ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη η Ν.Δ. να διατηρήσει ανοικτές πόρτες και να ενσωματώνει διαφορετικά ρεύματα, επικαλούμενος την ιδρυτική διακήρυξη της Ν.Δ

Στη δεξιά πτέρυγα θα υποσχεθεί ασφάλεια, σκληρή πολιτική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και μετανάστευσης και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις με την προμήθεια και 4ης φρεγάτας Βelharra.