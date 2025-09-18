Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις της Metron Analysis και της MRB.

Εξαγγελίες στη ΔΕΘ που δεν έπεισαν, απώλειες για τη ΝΔ, αρνητική αξιολόγηση για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό είναι τα κεντρικά συμπεράσματα από τις δημοσκοπήσεις της Metron Analysis και της MRB που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς δεν επιθυμούν απλά πρόωρες εκλογές, αλλά πολιτική αλλαγή, την ώρα που το ποσοστό της αρνητικής αξιολόγησης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη - φτάνει στο 71% στη μέτρηση της Metron Analysis. Δηλαδή, είναι περίπου στο επίπεδο του περασμένου Μαρτίου, εποχή των μεγάλων συγκεντρώσεων για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν έπεισαν

Από τα ευρήματα των δύο δημοσκοπήσεων είναι εμφανές ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν έπεισαν τους πολίτες.

Στη μέτρηση της MRB, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, το 60,7% κρίνει αρνητικά τα μέτρα ως προς την αποτελεσματικότητά τους, από πολύ (36,9%) έως αρκετά (23,8%).

Σε ερώτηση εάν προσωπικά ευνοούνται από τα μέτρα της ΔΕΘ, το 59,8% απαντά καθόλου. Επίσης, το 59,3% πιστεύει ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν είναι λιγότερα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, το 35,4% πιστεύει ότι οι εξαγγελίες ευνοούν περισσότερο τα υψηλά εισοδήματα και το 29,6% απαντά «ουσιαστικά κανέναν».

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, το 49% κρίνει αρνητικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το 29% ουδέτερα, ενώ μόλις το 18% τις αξιολογεί θετικά.

Θέλουν πολιτική αλλαγή, αρνητική αξιολόγηση για Μητσοτάκη και κυβέρνησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δύο ευρήματα της μέτρησης που διενήργησε η Metron Analysis, αφού πάνω από τους μισούς δεν θέλουν απλά πρόωρες εκλογές, αλλά πολιτική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, το 52% θέλει να πάει η χώρα σε πρόωρες εκλογές, ενώ το 46% προτιμά να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία. Επίσης, το 62% θέλει πολιτική αλλαγή και το 37% επιθυμεί πολιτική σταθερότητα.

Το 71% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, από 69% τον Ιούνιο. Το ίδιο ποσοστό αρνητικής αξιολόγησης με την κυβέρνηση συγκεντρώνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από την προηγούμενη μέτρηση.

Δύσκολα είναι τα πράγματα και για το ΠΑΣΟΚ. Στην ίδια δημοσκόπηση, το 81% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση (από 83% τον Ιούνιο). Επίσης, το 78% (από 80%) αξιολογεί αρνητικά τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η πρόθεση ψήφου

Στη δημοσκόπηση της MRB, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 21,8% στην πρόθεση ψήφου, από το 22,7% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, τον Μάιο. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μικρή ενίσχυση, από το 10,1% στο 10,6%, ενώ τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση, που ανεβαίνει από το 8,2% στο 9,3%.

Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των έγκυρων της MRB, το ποσοστό της Νέα Δημοκρατίας διαμορφώνεται στο 28,1%, καταγράφοντας απώλεια 1,6% από τον Μάιο. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται από το 13,2% στο 13,7% και η Ελληνική Λύση επίσης κερδισμένο βρίσκεται στην τρίτη θέση (από 10,7% στο 12%).

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, η ΝΔ έχει απώλεια 0,4% (σε σύγκριση με τον Ιούνιο) στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας το 21,8%. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει από το 10,2% στο 10,5%, ενώ τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση (9,2% από 7,3%).

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 28,5% στο 28,2% και έχει προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που είναι στο 13,6% (από 13,1%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 11,8% (από 9,3%).

Τι απαντούν για το κόμμα Τσίπρα

Αμφότερες οι δημοσκοπήσεις περιελάμβαναν ερώτηση για το εάν οι πολίτες θα στήριζαν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Στη μέτρηση της MRB, το 22,3% δηλώνει ότι θα ψήφιζε αυτό το κόμμα (το 9,1% λέει σίγουρα και το 13,2% μάλλον). Αντίθετα, το 67,2% απαντά ότι δεν θα το ψήφιζε (51,2% σίγουρα όχι, 16% μάλλον όχι).

Στο ίδιο ερώτημα στη μέτρηση της Metron Analysis, το 21% απαντά ότι είναι πιθανό να στηρίξει ένα νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού (10% λένε πολύ πιθανό και 11% αρκετά). Στον αντίποδα, το 60% απαντά ότι είναι απίθανο να στηρίξει ένα κόμμα Τσίπρα και το 18% λέει «όχι και τόσο πιθανό».

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis

Η δημοσκόπηση της MRB

