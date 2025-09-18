Το 52% θέλει πρόωρες εκλογές, το 62% επιθυμεί πολιτική αλλαγή - Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Απώλειες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Metron Analysis, από την οποία προκύπτει ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός δεν έπεισαν, ενώ πάνω από τους μισούς θέλουν πρόωρες εκλογές και πολιτική αλλαγή.

Στην ίδια δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, το 71% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι περισσότεροι- το 49%- κρίνουν αρνητικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και το 29% ουδέτερα, ενώ μόνο το 18% τις αξιολογεί θετικά.

Την ίδια ώρα, το 52% θέλει να πάει η χώρα σε πρόωρες εκλογές, ενώ το 46% προτιμά να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία. Επιπλέον, το 62% θέλει πολιτική αλλαγή και στον αντίποδα το 37% επιθυμεί πολιτική σταθερότητα. Παράλληλα, το 21% δηλώνουν ότι είναι πιθανό να στηρίξουν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Δημοσκόπηση: Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 21,8%, χάνοντας 0,4% από την προηγούμενη μέτρηση που διενήργησε η Metron Analysis, τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει από το 10,2% στο 10,5%, ενώ τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση (9,2% από 7,3%).

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει απώλειες και είναι στο 7,9% (από 9,6%), μπροστά από το ΚΚΕ (6,3% από 7,7%). Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,8% (από 4,6%), το ΜέΡΑ25 με 3,2% (από 2,8%) και η Φωνή Λογικής με 3,2% (από 2,2%). Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 12,6%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 28,5% στο 28,2% και έχει προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που είναι στο 13,6% (από 13,1%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 11,8% (από 9,3%) και η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει το 10,2% (από 12,3%).

Το ΚΚΕ είναι στο 8,1% (από 9,9%), ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,2% (από 5,9%), το ΜέΡΑ25 στο 4,2% (από 3,6%) και η Φωνή Λογικής στο 4,1% (από 2,8%).

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Το 71% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, από 69% τον Ιούνιο. Το ίδιο ποσοστό αρνητικής αξιολόγησης με την κυβέρνηση συγκεντρώνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από 67% στην προηγούμενη μέτρηση.

Η πλειονότητα έχει μάλλον αρνητική εντύπωση για το έργο της κυβέρνησης στα θέματα οικονομίας (79%), τα ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών (76%), τα θέματα καθημερινότητας (69%) και τα γεωπολιτικά ζητήματα και τις διεθνείς σχέσεις (61%).

Την ίδια ώρα, το 81% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ (από 83%) και το 78% τον Νίκο Ανδρουλάκη (από 80%).

Το 21% δηλώνει ότι είναι πιθανό να στηρίξει ένα κόμμα Τσίπρα

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν πόσο πιθανό είναι να στηρίξουν ένα νέο κόμμα με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα.

Το 21% απαντούν ότι είναι πιθανό να στηρίξουν ένα νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού (10% λένε πολύ πιθανό και 11% αρκετά). Στο ίδιο ερώτημα, το 60% απαντά ότι είναι απίθανο να στηρίξει ένα κόμμα Τσίπρα και το 18% απαντά «όχι και τόσο πιθανό».

Η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών και ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός με 37%, παρά την απώλεια τριών μονάδων από τον Ιούνιο. Δεύτερος είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας (33% από 36%) και τρίτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης (29% από 31%).

Καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο… κανένας με 35%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 25% (από 27%) και ακολουθούν με 7% ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Εξάλλου, το 57% εκφράζει αρνητική γνώμη για τον Κωνσταντίνο Τασούλα και το 47% για τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Ακρίβεια και η χώρα σε λάθος κατεύθυνση

Το 70% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η χώρα κινείται στη λάθος κατεύθυνση. Οι μισοί (51%) δηλώνουν ότι προσωπικά είναι σε χειρότερη θέση σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, από 45% το έλεγαν αυτό στην προηγούμενη μέτρηση, τον Ιούνιο του 2025.

Σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, απάντηση που συγκεντρώνει το 50%, από 38% τον Ιούνιο. Ακολουθεί η οικονομία με 33%.

Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους το 76%

Το 54% θεωρεί ότι υπεύθυνοι για την αιματοχυσία στη Γάζα είναι τόσο η κυβέρνηση Νετανιάχου, όσο και η Χαμάς. Η συντριπτική πλειονότητα, το 76%, τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Κατά δηλώνει το 11%.

Το 65% είναι κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία (από 70% στην προηγούμενη μέτρηση) αλλά το 22% δηλώνουν υπέρ (από 17%). Επίσης, το 66% αξιολογεί αρνητικά τον Ντόναλντ Τραμπ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcw3amy1nnrl?integrationId=40599y14juihe6ly}