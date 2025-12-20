Τι συνέβη με τον (ευρωβουλευτή) Νίκο Παππά, ο οποίος έφυγε επί Τσίπρα και επανήλθε επί Κασσελάκη. Όταν στελέχη της αριστεράς ταυτίζονται με τον Παύλο Μαρινάκη!

Το κυκλοφόρησε η «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ, η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της, οι ακροκεντρώοι, τα πλέον φιλοκυβερνητικά μέσα.

Ποιος φταίει που ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς προέβη σε βιαιοπραγία εναντίον δημοσιογράφου;

Μα ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ φταίει για το προπατορικό αμάρτημα, δεν θα φταίει για τον κάθε για τον ευρωβουλευτή;

Μαζί με τον Παύλο Μαρινάκη έσπευσαν να συμφωνήσουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (εμμέσως) και της Νέας Αριστεράς -πιο φανερά. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας δεν προανήγγειλε ότι θα τους πάρει στο κόμμα που θα φτιάξει δείχνουν ως «έτοιμοι από καιρό» να προσχωρήσουν στο «αντι-Τσίπρα μέτωπο».

Η αλήθεια είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρώτος (και μόνος) που πίστεψε πως ο Κώστας Μπακογιάννης, με ένα νέο πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής απέναντί του, μπορούσε να χάσει το Δήμο Αθηναίων. Και βρήκε τον Νίκο Παππά, που ήταν φιλο-ΚΚΕ, με στενές σχέσεις με τον Περισσό. Μετά μάλιστα την πρόταση που του έκανε να είναι υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων, ο Ν. Παππάς συναντήθηκε με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, του ζήτησε να είναι κοινός υποψήφιος και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ του είπε ότι αυτά δεν γίνονται.

Ο Νίκος Παππάς τον Ιούνιο του 2023, πριν παραιτηθεί ο Τσίπρας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε πίσω από τη διεκδίκηση του Δήμου Αθηναίων, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως «είναι τοξικό για εμένα, ουδέποτε είχα αλληλεπίδραση με τον ΣΥΡΙΖΑ» (29-6-2023). Ο ΣΥΡΙΖΑ κινδύνευσε μάλιστα να μείνει χωρίς υποψήφιο για τον Δήμο Αθηναίων, αν δεν έβαζε στον τορβά το κεφάλι του ο Κώστας Ζαχαριάδης, που προτιμήθηκε από τον Νίκο Φίλη στην ψηφοφορία της ΠΓ της Κουμουνδούρου.

Ο Νίκος Παππάς επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Κασσελάκη, όταν ανακοινώθηκε η συνάντησή τους. Ο πρώην (διεθνής) μπασκετμπολίστας αποτέλεσε στενό συνεργάτη του Στ. Κασσελάκη και επιλέχτηκε για υποψήφιος ευρωβουλευτής, πήρε μέρος στο εσωκομματικό δημοψήφισμα και με βάση τη θέση που έλαβε εξελέγη ευρωβουλευτής. Γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε ο Σωκράτης Φάμελλος και γραμματέας του κόμματος η Ράνια Σβίγκου. Επί ηγεσίας Φάμελλου ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς ήταν ουσιαστικά εντός-εκτός της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ουσιαστικά υπολειτουργεί.

ΥΓ: Και η εξέλιξη με τον Νίκο Παππά δικαιώνει απολύτως την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην κάνει κόμμα-ομοσπονδία, αλλά ένα κόμμα εξ αρχής. Και όσο περνάει ο καιρός τόσο η απόφασή του αυτή θα αποτελεί όπλο του στην επάνοδό του στην πολιτική ζωή.