«Μαύρο» από τους πολίτες για ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ και Δικαιοσύνη.

Δεν έπεισαν τους πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ που ανακοίνωσε ο Κ.Μητσοτάκης καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, για το OPEN, το 60,7% τα θεωρεί από αρκετά αρνητικά έως και πολύ αρνητικά.

Την ίδια στιγμή η ΝΔ χάνει 1,6% από τον Μάιο, με τους πολίτες να την «μαυρίζουν» για την ακρίβεια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Δικαιοσύνη.

Τα ποσοστά των κομμάτων

ΝΔ 28,1%

ΣΥΡΙΖΑ 5,2%

ΠΑΣΟΚ 13,7%

ΚΚΕ 8,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12%

ΝΙΚΗ 3,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11,1%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4,1%

ΜΕΡΑ 25 3,7%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2,1%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3,1%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5,7%

Στο ερώτημα για το κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά οι πολίτες ανέφεραν:

Κόμμα Τσίπρα:

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 9,1%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 13,2%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 16%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 51,2%

ΔΞ/ΔΑ 10,4%

Κόμμα Σαμαρά:

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 2,5%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 11,6%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 14,4%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 66,3%

ΔΞ/ΔΑ 5,3%

Oλόκληρη η δημοσκόπηση

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcw2azalr9e1?integrationId=40599y14juihe6ly}