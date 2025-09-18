Δεν έπεισαν τους πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ που ανακοίνωσε ο Κ.Μητσοτάκης καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, για το OPEN, το 60,7% τα θεωρεί από αρκετά αρνητικά έως και πολύ αρνητικά.
Την ίδια στιγμή η ΝΔ χάνει 1,6% από τον Μάιο, με τους πολίτες να την «μαυρίζουν» για την ακρίβεια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Δικαιοσύνη.
Τα ποσοστά των κομμάτων
- ΝΔ 28,1%
- ΣΥΡΙΖΑ 5,2%
- ΠΑΣΟΚ 13,7%
- ΚΚΕ 8,1%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12%
- ΝΙΚΗ 3,1%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11,1%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4,1%
- ΜΕΡΑ 25 3,7%
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2,1%
- ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3,1%
- ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5,7%
Στο ερώτημα για το κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά οι πολίτες ανέφεραν:
Κόμμα Τσίπρα:
- ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 9,1%
- ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 13,2%
- ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 16%
- ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 51,2%
- ΔΞ/ΔΑ 10,4%
Κόμμα Σαμαρά:
- ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 2,5%
- ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 11,6%
- ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 14,4%
- ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 66,3%
- ΔΞ/ΔΑ 5,3%
Oλόκληρη η δημοσκόπηση
