Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε «παρωδία» την υπόθεση της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ανάγκη για σοβαρή και υπεύθυνη νομοθέτηση στον χώρο της Δικαιοσύνης, με αφορμή το πρόσφατο νομοσχέδιο περί κυρώσεων του υπουργείου (Δικαιοσύνης) επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Χαρίτσης, καταγγέλλοντας αλλεπάλληλες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και αδιαφάνεια στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε τις συνεχείς τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι έχουν «χάσει το μέτρημα» και ότι οι αλλεπάλληλες αλλαγές περιορίζουν το δικαίωμα κάθε κατηγορούμενου σε δίκαιη δίκη, με αόριστες νομικές έννοιες και επίκληση της «εθνικής ασφάλειας».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του στην Ομλομέλια, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «οι τόσες αλλαγές παραβιάζουν κάθε έννοια συστηματοποίησης που προϋποθέτει ένας κώδικας και καταφέρνει για μία ακόμη φορά, πολλοστή φορά, ο κ. Φλωρίδης να ξεσηκώσει τον νομικού κόσμο της χώρας»..

Ο Αλέξης Χαρίτσης κατήγγειλε παράλληλα την κυβέρνηση για την εξέλιξη της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς την «παρωδία» και τόνισε πως η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επέβαλε διαδικασίες κατάπτυστες, με μονοκομματικό προεδρείο, αποκλείοντας ουσιαστικά τον έλεγχο των βασικών εμπλεκομένων.

Επισήμανε ότι η υπόθεση συνιστά «πυραμίδα διαφθοράς», στην κορυφή της οποίας βρίσκεται προσωπικά ο πρωθυπουργός, ενώ η διαδρομή της φτάνει μέχρι το τελευταίο κομματικό γραφείο της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε γωνιά της χώρας. Η κυβέρνηση αρνείται να καλέσει κρίσιμους μάρτυρες, όπως ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Μυλωνάκης, και άλλοι πρωταγωνιστές της υπόθεσης, αποτρέποντας την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων, τόνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατέληξε λέγοντας μεταξύ άλλων πως η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να απαιτεί πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να απαντήσουν για όσα γνώριζαν και πώς διαχειρίστηκαν κρίσιμες πληροφορίες, ιδιαίτερα σε σχέση με τις παρακολουθήσεις και τις εσωτερικές διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η στάση της κυβέρνησης δείχνει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συγκάλυψης, επηρεάζοντας σοβαρά την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.