«Εξοργιστική και ντροπιαστική» χαρακτήρισε η Νέα Αριστερά την τοποθέτησή Μητοστάκη για την Παλαιστίνη.

Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά.

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι «απέδειξε ξανά ότι μιλά σαν να κυβερνά μια άλλη χώρα. Δεν καταλαβαίνει ούτε τη δυσβάσταχτη ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά, ούτε τα ενοίκια που πνίγουν τη νεολαία και τις οικογένειες. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχές, που όμως δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Αντί να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, υποβάθμισε μια υποστήριξη ανάσας, μιλώντας για «30 ευρώ το μήνα».

Συμπλήρωσε πως «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ωραιοποιήσει μια κοινωνική πραγματικότητα που δεν αντέχεται. Επιλέγει να προστατεύει τα υπερκέρδη των ισχυρών, ενώ οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα».

Χαρακτήρισε «εξοργιστική και ντροπιαστική» την τοποθέτησή του για την Παλαιστίνη: «όταν ο ΟΗΕ μιλά για γενοκτονία στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να αρνηθεί ακόμη και να χρησιμοποιήσει τον όρο. Η στάση αυτή προσβάλλει την ιστορική παράδοση αλληλεγγύης του λαού μας, αγνοεί το διεθνές δίκαιο και βάζει τη χώρα στην πλευρά της συνενοχής».

Η Νέα Αριστερά υπογράμμισε πως «η χώρα δεν χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που βλέπει «χαρούμενα πρόσωπα», αλλά μια κυβέρνηση που θα σταθεί δίπλα στους πολλούς. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».