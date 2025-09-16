Τους στήριξε ακόμη και για τα Τέμπη ακόμη και για τη σχέση με τον Νετανιάχου. Φώναξε ότι ο γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας υποβαθμίζεται και ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί τοξική αντιπολίτευση. Τελικά, κατάφερε να ενταχθεί στη ΝΔ. Εστω μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης και στην πιο δύσκολη στιγμή της.

Δύο φορές προσπάθησε να γίνει πολιτικός αρχηγός. Η πρώτη ήταν τον Απρίλιο 2013, μέσα στη μνημονιακή αναμπουμπούλα, με τη Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, μετεξέλιξη της Ριζοσπαστικής Κίνησης Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας (ΡΙ.Σ.Σ.ΣΥ.) Η πορεία της ήταν άδοξη. Ο ίδιος βρήκε θέση ως υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά και επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Δέκα χρόνια μετά, τον Ιούλιο 2023, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί η αποτυχία εκλογής του στο Βόρειο Τομέα Β Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2000. Την έδρα κέρδισε η Μιλένα Αποστολάκη και ο Ανδρέας Λοβέρδος πήρε το δρόμο για τους "Δημοκράτες" με τους οποίους πήρε μέρος στις ευρωεκλογές. Κέρδισε ένα πενιχρό 1,45%, γύρω στις 57.000 ψήφους, αλλά, παρόλο που είχε προαναγγείλει ότι το κόμμα θα κατεβάσει ρολά αν δεν εκλεγεί ευρωβουλευτής, παρέμεινε, τυπικά, πρόεδρός του για να έχει δυνατότητα παρουσίας στα ΜΜΕ και στα social media, κάνοντας ακραία φιλοκυβερνητικές παρεμβάσεις.

Το κόμμα ήταν κέλυφος. Ο πρώην αντιπρόεδρός του, πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θ. Παπαθεοδώρου, παραιτήθηκε διαφωνώντας με την απόφαση της ηγεσίας για τη στήριξη της υποψηφιότητας του Κ. Τασούλα για την προεδρία της δημοκρατίας. Η στάση των "Δημοκρατών", χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, είχε μόνο συμβολική σημασία αλλά για κεντρώα στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ ήταν ακατανόητο να προτιμούν τον Κ. Τασούλα από τον Τ. Γιαννίτση, τον οποίο πρότεινε η αξιωματική αντιπολίτευση.

Ολα, όμως, μπορούσαν να εξηγηθούν ιδωμένα μέσα από το πρίσμα της αγωνίας του Ανδρέα Λοβέρδου να ενταχθεί στη ΝΔ. Ακόμη και ότι διαφώνησε ως καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον οποίο κάποτε θαύμαζε, για το αν ήταν συνταγματικά ορθή η απευθείας παραπομπή του Χρ. Τριαντόπουλου στο δικαστικό συμβούλιο χωρίς να λειτουργήσει η Προανακριτική.

Το όνομά του ακουγόταν πριν από κάθε ανασχηματισμό - αφού τα κατάφερε ο Γ. Φλωρίδης και έγινε υπουργός Δικαιοσύνης σε κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί όχι ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ (το 2015) που περηφανεύεται ότι ήθελε να δείρει τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός μέσα στη Βουλή ("να του σπάσω τη μύτη") και τον συγκράτησαν οι συνεργάτες του;

Τελικά, δεν κατάφερε να δείρει τον Τσίπρα ή να κάνει καριέρα σαν πολιτικός αρχηγός ούτε καν να γίνει υπουργός σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα είναι, όμως, υποψήφιος με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές, έχοντας κλείσει τα 70 χρόνια. Νέο ξεκίνημα, νέα καθήκοντα.