Πότε ο Λοβέρδος έδωσε τα χέρια με τον Μητσοτάκη - Υποψήφιος στον Νότιο Τομέα.

Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Ν.Δ. δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Ήταν μία συζήτηση που είχε ξεκινήσει πριν από τις εκλογές του 2023 αλλά δεν υλοποιήθηκε τότε για διάφορους λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες Κ. Μητσοτάκης και Α. Λοβέρδος έδωσαν τα χέρια σε συνάντηση που είχαν πριν από λίγες εβδομάδες.

Η κυβέρνηση έκρινε ότι τώρα ήταν ο κατάλληλος χρόνος να περάσει το μήνυμα ότι το άνοιγμα στο κέντρο συνεχίζεται με πρόσωπα που συμμερίζονται τις πολιτικές της σημερινής ηγεσίας της Ν.Δ.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Ν.Δ στον Ν.Τομέα.

To ερώτημα είναι πως θα υποδεχθεί η δεξιά πτέρυγα της Ν.Δ. την μεταγραφή Λοβέρδου.

Λ.Ι.