Προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συνεργασία του με τη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση της προσχώρησής του στο κυβερνών κόμμα θα γίνει σύντομα, ενώ ο κ. Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ σε εκλογική περιφέρεια που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί. Ωστόσο, δεν θα είναι στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, όπου ήταν υποψήφιος μέχρι σήμερα.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης:

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των «Δημοκρατών» Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και ακολούθησαν οι παρακάτω δηλώσεις:

Δήλωση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη:

Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη.

Δήλωση Ανδρέα Λοβέρδου: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα.