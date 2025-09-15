Αναλυτικά η δήλωση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Αρβανίτη.

«Η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 'Λαγός' του πρωθυπουργού ο υπουργός και αντιπρόεδρος της ΝΔ, που προχώρησε σε αυτήν την προσβλητική και επικίνδυνη δήλωση, προετοιμάζοντας για τις προθέσεις του πρωθυπουργού την διεθνή και ελληνική κοινή γνώμη» σημειώνει ο Κώστας Αρβανίτης.

Όπως συμπληρώνει: «Η κυβέρνηση που έχει καταδικαστεί με ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση στην οποία έχει φέρει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα συνεχίζει να περιθωριοποιεί διεθνώς τη χώρα. Την καταγγέλλουμε στη δημοκρατική Ευρώπη» και καταλήγει: «Όταν ένα κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης – όπως η Ελλάδα – δεν έχει το δικαίωμα να κάνει 'πίσω' στο διεθνές δικαιικό πλαίσιο γιατί κάτι δεν το 'συμφέρει'. Η δήλωση του υπουργού είναι επίθεση κατά της Δικαιοσύνης, επίθεση κατά της νομιμότητας και της δημοκρατίας».