Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προσκάλεσε τον Δήμαρχο Αθηναίων σε δύο εκδηλώσεις.

Στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, στις 18:00 (21//11), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ομάδας της Αριστεράς (The Left) για τα εργατικά δυστυχήματα. Η πρωτοβουλία ανήκει στον αντιπρόεδρό της, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος προσκάλεσε τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να απευθύνει χαιρετισμό.

Την Τρίτη, οι δυο τους, πάλι με πρωτοβουλία του Κ. Αρβανίτη, είχαν συναντηθεί στην εκδήλωση με θέμα «Πόλεις και Κράτος Δικαίου» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εκδήλωση ανέδειξε πώς η ενίσχυση ή η υποχώρηση του κράτους δικαίου επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πόλεων: από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέχρι τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη λειτουργία της αστυνομίας και την ποιότητα της δημοκρατίας.

Τ.Τε.