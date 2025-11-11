«Η μάχη για τη δημοκρατία στην Ευρώπη δεν είναι τυπική, είναι υπαρξιακή. Το Κράτος Δικαίου είναι το τελευταίο ανάχωμα», δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της ευρωομάδας The Left, Κώστας Αρβανίτης ορίστηκε εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου 2025.

Ως εισηγητής, ο Κώστας Αρβανίτης θα έχει, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «την ευθύνη να διαμορφώσει - εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - τις πολιτικές προτάσεις και επισημάνσεις για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στα κράτη-μέλη. Η Έκθεση αναμένεται να τεθεί προς ψηφοφορία στην Επιτροπή LIBE τον Μάρτιο του 2026 και στη συνέχεια στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2026. Εστιάζει σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες για όλα τα κράτη-μέλη:

Ελευθερία και πολυφωνία των Μέσων Ενημέρωσης

Προστασία και ενίσχυση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Θεμελιώδη δικαιώματα και σεβασμός των δημοκρατικών ελευθεριών ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Αποκάλυψη και πάταξη της διαφθοράς σε επίπεδο κυβέρνησης και θεσμών».

«Η μάχη για τη δημοκρατία στην Ευρώπη δεν είναι τυπική, είναι υπαρξιακή. Το Κράτος Δικαίου είναι το τελευταίο ανάχωμα», δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης, υπογραμμίζοντας ότι το Κράτος Δικαίου αποτελεί την καρδιά της δημοκρατίας και τον πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών.

«Σήμερα απειλείται από κυβερνήσεις που επιχειρούν να περιορίσουν την ελευθερία του Τύπου και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος της αποστολής της και η Αριστερά οφείλει να πρωτοπορεί και να συνθέτει», πρόσθεσε.