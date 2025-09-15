Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτιμά πως «πολύ κακώς» η Ελλάδα αναγνωρίζει το Διεθνές Δικαστήριο.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις - από τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ έως τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 πως δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Δικαστήριο, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση Τσίπρα για τη δεξιά στροφή της κυβέρνησης της Δανίας.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις μετά τη δολοφονία Κέρκ, ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε σοκαριστικό το γεγονός πως τόσο στην Αμερική, την Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα υπήρξαν πολλοί που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν ή ακόμη και να πανηγυρίσουν τη δολοφονία.

Σε ερώτηση αν πίσω από τις ενέργειες αυτές κρύβεται η ριζοσπαστική Αριστερά, ο υπουργός τόνισε ότι «στην Αμερική δεν υπάρχει αμφιβολία».

«Ζούμε σε μια άκρως μεταβατική περίοδο για τον Δυτικό κόσμο σίγουρα και αυτό συμπαρασύρει και τον πλανήτη», πρόσθεσε. «Παραδείγματος χάριν στο Λονδίνο έγινε μια διαδήλωση από έναν πολύ αμφιλεγόμενο διοργανωτή, τον Ρόμπινσον, που κατέβασε 2 εκατομμύρια ανθρώπους στον δρόμο, αυτό δεν είναι ένα ασήμαντο γεγονός, αυτό δείχνει ότι οι κοινωνίες αρχίζουν μέσα τους και σείονται. Η "εποχή της αφέλειας" που έφερε η δήθεν προοδευτική Αριστερά στην Ευρώπη έχει τελειώσει».

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου, ο υπουργός υποστήριξε ότι το δικαστήριο δεν αναγνωρίζεται ούτε από το Ισραήλ ούτε από τις ΗΠΑ, συνεπώς... δεν θα έπρεπε να το αναγνωρίζει η Ελλάδα.

«Ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς [...] Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν πολιτική δεν κάνουν δικαιοσύνη.

Αναφορικά με τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός διευκρίνισε ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκε η κυβέρνηση ότι μηδενίστηκαν οι ροές, αλλά ότι αν συγκρίνει κανείς τον Ιούλιο πριν τα μέτρα με τον Αύγουστο, οι ροές μειώθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας άλλαξε τη νομοθεσία της το 2016 και πλέον η χώρα δεν δέχεται «λαθρομετανάστες», επειδή σοκαρίστηκαν όταν η Ελλάδα άνοιξε τα σύνορα το 2015 και πέρασαν περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στη Βόρεια Ευρώπη.

«Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε την Ευρώπη επί το δεξιότερον, όχι επί το αριστερότερον».

Σχολιάζοντας την ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ο Α. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η αξία της συνέντευξης περιορίζεται σε μια στιγμή, όταν ρωτήθηκε για το κόστος των μέτρων που πρότεινε. Συγκρίνοντας την ομιλία με παλιότερα παραδείγματα του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε την προσέγγισή του ως κλασική «Τσοβόλα δώστα όλα».

Για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τέλος, υποστήριξε πως η αποδοχή τους είναι καλή: Η κατεύθυνση που έδωσε ο Μητσοτάκης είναι προς μια πιο παραγωγική Ελλάδα. Στην ουσία λέει «δήλωνε τα εισοδήματά σου, θα πληρώνεις λιγότερο φόρο, έχεις πια κίνητρο να εργάζεσαι γιατί τα λεφτά θα μείνουν σε σένα. Αυτό κάνει και είναι σπουδαίο».