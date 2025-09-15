Σε δηλώσεις τους στο περιστύλιο, οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσαν πυρά στην ΝΔ για την απόρριψη του αιτήματος για διακομματικό προεδρείο.

Ποδαρικό με αντιπαράθεση για την εκλογή προεδρείου έκανε η εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυση του οργανισμού το 1998 έως και σήμερα. Η αντιπολίτευση ζήτησε την εκλογή διακομματικού προεδρείου, με την κυβερνητική πλειοψηφία να το αρνείται.

Τελικώς, πρόεδρος της επιτροπής εκλέχθηκε ο Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 ψήφους, μια ψήφο επιπλέον από αυτές των βουλευτών της ΝΔ, αντιπρόεδρος η Μαρία Συρεγγέλα με 17 ψήφους και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη, επίσης με 17 ψήφους.

Η έξτρα ψήφος στον Ανδρέα Νικολακόπουλο προήλθε από τον βουλευτή της Νίκης, Νίκο Βρεττό, ο οποίος όπως είπε αναγνώρισε το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίσει δικό της πρόεδρο, διαφώνησε ωστόσο με το μονοκομματικό προεδρείο και για αυτό δεν υπερψήφισε τις «γαλάζιες» προτάσεις για τις θέσεις αντιπροέδρου και γραμματέα.

Σε δηλώσεις τους στο περιστύλιο, οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσαν πυρά στην ΝΔ για την απόρριψη του αιτήματος για διακομματικό προεδρείο. «Μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις του καλοκαιριού, η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. Ότι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Να μην σπεύδει η κ. Αποστολάκη να κάνει τέτοιες δηλώσεις γιατί περιμένουν πολλές εκπλήξεις το ΠΑΣΟΚ», απάντησε σε δική του δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Αφού αρνήθηκαν την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής όπως ζητούσε η ευρωπαία εισαγγελέας, αρνήθηκαν σήμερα το διακομματικό προεδρείο. Σκοπός τους, είναι να ελέγξουν και τα έγγραφα αλλά και τους προτεινόμενους μάρτυρες», σημείωσε από την πλευρά του Βασίλης Κόκκαλης.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να φουντώσει από τις επόμενες συνεδριάσεις. Στην ακριβώς επόμενη που ορίστηκε για την Τετάρτη θα συζητηθούν τα διαδικαστικά και εκεί αναμένεται να έχουμε σύγκρουση για το πως θα διερευνηθεί η υπόθεση χρονικά, αν θα ξεκινήσει η έρευνα και η κλήση μαρτύρων από το 1998 ή αντίστροφα, από σήμερα δηλαδή και θα πάμε προς τα πίσω, με την αντιπολίτευση να θέτει ήδη ζήτημα παραγραφής πιθανών ποινικών ευθυνών του Μάκη Βορίδη.

Στην τρίτη συνεδρίαση, θα τεθεί επί τάπητος η λίστα μαρτύρων και στην τέταρτη συνεδρίαση θα έχουμε την πρώτη εξέταση μάρτυρα. Η αντιπολίτευση έχει βάλει στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, και θεωρείται δεδομένο ότι θα ζητήσει να κληθεί ως μάρτυρας στην επιτροπή. Πάντως, η κυβερνητική πλειοψηφία τονίζει πως η λίστα μαρτύρων θα είναι δυναμική, θα μπορούν δηλαδή να προστεθούν και άλλα ονόματα μαρτύρων όσο προχωρά η εξεταστική.