Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου.

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και ακόμη δύο στενών συγγενικών τους προσώπων, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα απέστειλε πολυσέλιδο πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Αποκαλυπτικά ήταν τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε η Αρχή η οποία εντόπισε ...πλήθος πολυτελών αυτοκινήτων στην κατοχή τους αλλά και 11 ακίνητα την ώρα που φαίνεται να κάνει «φτερά» από τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις τις οποίες φέρονται να εισέπραξαν τουλάχιστον 1,5 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας της ΝΔ μαζί με το σύντροφό της και τους δύο συγγενείς τους, από το 2019 με το και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ για παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς Από τα χρήματα αυτά ωστόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να διατέθηκε για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους εισπράχθηκε.

Για το λόγο αυτό, δεσμεύτηκε μέχρι του ποσού του 1,5 εκ ευρώ όλη η περιουσία και των τεσσάρων προσώπων καθώς και της μονοπροσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα είναι επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλεον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα που είναι στην κατοχή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης, ζητήθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα, που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το δικό της έργο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής.