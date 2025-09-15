Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει την υπόθεση από την ίδρυση του Οργανισμού το 1998 έως και σήμερα, σε μια πρώτη συνεδρίαση που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την εκλογή προεδρείου.

Στη Βουλή στρέφονται τα βλέμματα του πολιτικού κόσμου καθώς μετά από ένα 15μερο που κυβέρνηση και αντιπολίτευση άνοιξαν στη Θεσσαλονίκη τα χαρτιά τους για το πως θα κινηθούν στα μείζονα ζητήματα, έφτασε η ώρα να ξεκινήσει ακόμα μια μάχη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει την υπόθεση από την ίδρυση του Οργανισμού το 1998 έως και σήμερα, σε μια πρώτη συνεδρίαση που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την εκλογή προεδρείου.

Εκεί αναμένεται να έχουμε την πρώτης σύγκρουση, με κόμματα της αντιπολίτευσης να ετοιμάζονται να ζητήσουν την εκλογή διακομματικού προεδρείου, αίτημα που όποτε έχει διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα η πλειοψηφία το έχει απορρίψει. Από την ΝΔ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα προταθεί για πρόεδρος ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, για αντιπρόεδρος η Μαρία Συρεγγέλα και για τη θέση του γραμματέα η Ιωάννα Λυτρίβη.

Η αντιπαράθεση θα ανάψει για τα καλά από την επόμενη συνεδρίαση όταν και θα τεθεί επι τάπητος η συγκρότηση της λίστας μαρτύρων. Θεωρείται δεδομένο ότι κάποια κόμματα της μειοψηφίας θα ζητήσουν ακόμα και την κλήση του πρωθυπουργού, ενώ φωτιά αναμένεται να ανάψει και από το πως θα διερευνηθεί η υπόθεση. Αν δηλαδή θα ξεκινήσει να ξετυλίγεται το κουβάρι από το 1998 έως σήμερα ή αντίστροφα, με την εξέταση δηλαδή "γαλάζιων" υπουργών από αυτή την περίοδο όπως ο Μάκης Βορίδης και ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Τα μέλη της επιτροπής

Στην επιτροπή θα εκπροσωπήσουν τα κόμματα οι εξής βουλευτές:

Από την ΝΔ

Ακτύπης Διονύσιος

Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα

Βλαχάκος Νικόλαος

Βρεττάκος Γεώργιος

Γκολιδάκης Διαμαντής

Δεληκάρη Αγγελική

Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)

Καππάτος Παναγής

Κουλκουδίνας Σπυρίδων

Λαζαρίδης Μακάριος

Λιάκος Ευάγγελος

Λιβανός Μιχαήλ

Λυτρίβη Ιωάννα

Μάνη-Παπαδημητρίου ‘Αννα

Νικολακόπουλος Ανδρέας

Συρεγγέλα Μαρία

Φόρτωμας Φίλιππος

Από το ΠΑΣΟΚ

Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

Λιακούλη Ευαγγελία

Μουλκιώτης Γεώργιος

Πουλάς Ανδρέας

Από τον ΣΥΡΙΖΑ

Κόκκαλης Βασίλειος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Από το ΚΚΕ

Καραθανασόπουλος Νικόλαος

Μανωλάκου Διαμάντω

Από την Ελληνική Λύση

Μπούμπας Κωνσταντίνος

Από την Νέα Αριστερά

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Από την Νίκη

Βρεττός Νικόλαος

Από την Πλεύση Ελευθερίας

Καζαμίας Αλέξανδρος

Από τους Ανεξάρτητους

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπης και την υποβολή πορίσματος έχει οριστεί στους 3 μήνες από την συγκρότησή της.