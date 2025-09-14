«Η Ελλάδα είναι η χώρα που επλήγη περισσότερο από τον πληθωρισμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ΕΕ» τόνισε.

Στη συνέντευξή του στο OPEN και στους δημοσιογράφους Χρύσα Φώσκολου και Χρήστο Τσιγουρή, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ακρίβεια, τη φορολογική πολιτική και τη διάλυση της εργασίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πραγματική προοδευτική εναλλακτική.

Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε ότι: «Η Ελλάδα είναι η χώρα που επλήγη περισσότερο από τον πληθωρισμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ΕΕ, με μια αδιανόητη αναλογία άμεσων – έμμεσων φόρων 1 προς 2. Αυτό είναι κοινωνικά άδικο και αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη». ⁠

«Στην αγορά τροφίμων, ενέργειας, καυσίμων και τραπεζών κυριαρχούν καρτέλ και ολιγαρχικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση όχι απλώς δεν μπορεί, αλλά δεν θέλει να τιθασεύσει την ακρίβεια».

«Το υπερπλεόνασμα του 2025 ξεπερνά ήδη τα 6 δισ. ευρώ, αφαιμάσσοντας τους πολίτες μέσω ΦΠΑ και έμμεσων φόρων. Την ίδια ώρα, οι φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ είναι άδικες: 2% για τους χαμηλόμισθους, 5% για τα υψηλότερα εισοδήματα».

⁠«Το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λαμβάνει μόλις το 9% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ έρχεται νομοσχέδιο που διαλύει κάθε έννοια προστασίας της εργασίας».

Αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε: «Η Δεξιά έχει πετύχει μια ιδεολογική νίκη, πείθοντας την κοινωνία να αποδέχεται μια ζωή χαμηλών προσδοκιών. Η απάντηση είναι ένα πρόγραμμα αξιών και αρχών που θα δείχνει ότι υπάρχει άλλος δρόμος».

«Η αντιπολίτευση οφείλει να συνεργαστεί στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων, όχι σε σενάρια προσώπων. Δεν έχει νόημα να φύγει ο Μητσοτάκης για να μείνει η πολιτική του».

Για την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Η συζήτηση γύρω από πρόσωπα και παραφιλολογία δεν βοηθά. Αυτό που χρειάζεται είναι μια καθαρή, αντιπαραθετική πρόταση απέναντι στη Δεξιά, όπως δείχνουν και διεθνή παραδείγματα».

«Η κοινωνία μας χρειάζεται ξανά ελπίδα και αυτοπεποίθηση ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Αυτός είναι ο ρόλος της Νέας Αριστεράς: να σπάσει τα καρτέλ, να υπερασπιστεί την εργασία, να φορολογήσει τον πλούτο και να αποδείξει ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τη χώρα».