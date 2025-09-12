Συνελήφθη άτομο για απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη στο «Χ»: «Θα σε καθαρίσω»

Συνελήφθη τα ξημερώματα σήμερα άτομο που, σύμφωνα με αναφορές, εξύβρισε και απείλησε μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα «Χ» τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.
Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι κατέθεσε μήνυση και ενημερώθηκε από τη Δίωξη ότι ο ύποπτος έχει συλληφθεί. «Αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ζητά «παραδειγματική τιμωρία» — όχι από εκδίκηση, αλλά για να μην επικρατήσουν «η βία και η τοξικότητα» στην κοινωνία.
Στην ανάρτησή του ο υπουργός περιέγραψε πως βρήκε το πρωί διάφορες αναρτήσεις που τον στοχοποιούν, αναφέροντας ότι κάποιοι χρήστες ανέβασαν εικόνες και σχόλια με χαρακτηριστικά λιντσαρίσματος. Επισημαίνει πως ένας συγκεκριμένος λογαριασμός — με το όνομα «Χ… Σ….» — ξεπέρασε τα όρια και γι’ αυτό κατέθεσε μήνυση.
Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η ελευθερία του λόγου είναι «αδιαπραγμάτευτη», αλλά συνοδεύεται από ευθύνη· όποιος απειλεί τη ζωή του ίδιου ή της οικογένειάς του «θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου» και, όπου χρειαστεί, θα ζητείται άρση της ανωνυμίας σύμφωνα με τη νομοθεσία. Κλείνει δηλώνοντας ότι επιτρέπεται η κριτική, αλλά «συκοφαντίες και απειλές τέλος».
{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1966241647156416755}