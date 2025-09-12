Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Συνελήφθη άτομο για απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη στο «Χ»: «Θα σε καθαρίσω»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση και οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του.

Συνελήφθη τα ξημερώματα σήμερα άτομο που, σύμφωνα με αναφορές, εξύβρισε και απείλησε μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα «Χ» τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι κατέθεσε μήνυση και ενημερώθηκε από τη Δίωξη ότι ο ύποπτος έχει συλληφθεί. «Αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ζητά «παραδειγματική τιμωρία» — όχι από εκδίκηση, αλλά για να μην επικρατήσουν «η βία και η τοξικότητα» στην κοινωνία.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός περιέγραψε πως βρήκε το πρωί διάφορες αναρτήσεις που τον στοχοποιούν, αναφέροντας ότι κάποιοι χρήστες ανέβασαν εικόνες και σχόλια με χαρακτηριστικά λιντσαρίσματος. Επισημαίνει πως ένας συγκεκριμένος λογαριασμός — με το όνομα «Χ… Σ….» — ξεπέρασε τα όρια και γι’ αυτό κατέθεσε μήνυση.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η ελευθερία του λόγου είναι «αδιαπραγμάτευτη», αλλά συνοδεύεται από ευθύνη· όποιος απειλεί τη ζωή του ίδιου ή της οικογένειάς του «θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου» και, όπου χρειαστεί, θα ζητείται άρση της ανωνυμίας σύμφωνα με τη νομοθεσία. Κλείνει δηλώνοντας ότι επιτρέπεται η κριτική, αλλά «συκοφαντίες και απειλές τέλος».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1966241647156416755}

