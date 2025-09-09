Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Ο Αλέξης Χαρίτσης στη ΔΕΘ

Νέα Αριστερά: Ο Αλέξης Χαρίτσης στη ΔΕΘ
Την Παρασκευή η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Χαρίτση.

Ο Αλέξης Χαρίτσης… ανεβαίνει ΔΕΘ και θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες «η τοποθέτηση του την Παρασκευή όταν θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου» σχολιάζει στενός συνεργάτης του «αποτυπώνει το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Αριστεράς». Ξεχωρίζουν τρεις φράσεις κλειδιά: «δεν αξίζει τρίτη ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη», «κράτος αξιοπρέπειας για μια κοινωνία της ισότητας» και «η λύση είναι Αριστερά». Ο Αλέξης Χαρίτσης θα ασκήσει κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός -ήδη σήμερα στη Βουλή έκανε λόγο για «μισό καφέ την ημέρα»- και θα κατηγορήσει τη Δεξιά ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει τους προγραμματικούς άξονες της Νέας Αριστεράς με συνεκτικό στοιχείο τον παρεμβατικό ρόλο του κράτους. Τέλος, αναμένεται να πάρει θέση για τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο μέσα από την κατάδειξη της σύγχρονης διαχωριστικής γραμμής μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς και την αποτυχία των θεωριών ότι το «παιχνίδι παίζεται στο κέντρο».

Μια εκδήλωση με ειδικό ενδιαφέρον
«Κράτος ΟΠΕΚΕΠΕ ή Κοινωνία της Αξιοπρέπειας» είναι ο τίτλος της κεντρικής εκδήλωσης της Νέας Αριστεράς την Πέμπτη στις 20:00 στον πολυχώρο WE (3ης Σεπτεμβρίου 3). Ο στόχος είναι μια ζωντανή συζήτηση και όχι οι παράλληλοι μονόλογοι που κυριαρχούν στο σύγχρονο πολιτικό τοπίο. Η σύνθεση του πάνελ παραπέμπει σε αυτήν την ιδέα. Συμμετέχουν ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Πέτρος Κόκκαλης, ο Άρης Στυλιανού (καθηγητής, ΑΠΘ) με έντονη παρουσία στα δρώμενα της Αριστεράς και η Ελίνα Μαραγκού (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού) από τη νέα γενιά εργαζομένων. Το συντονισμό έχει αναλάβει η σκηνοθέτρια και ακαδημαϊκός Δανάη Θεοδωρίδου, η οποία μεταξύ άλλων έχει ενεργό ρόλο στο κίνημα των πολιτών της Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το μέλλον του χώρου της ΔΕΘ.

Εντατικό πρόγραμμα
«Αναρωτιέμαι αν ο Αλέξης θα κοιμηθεί καθόλου» παρατηρούσε γελώντας στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Το πρόγραμμα του προέδρου της Νέας Αριστεράς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Νάσο Ηλιόπουλο, περιλαμβάνει επισκέψεις σε νοσοκομεία και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συναντήσεις με μέλη της επιτροπής για το δημοψήφισμα της ΔΕΘ και σωματεία εργαζομένων, συνεντεύξεις σε πανελλαδικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, την παραδοσιακή επίσκεψη στα περίπτερα της ΔΕΘ, καθώς και την εκδήλωση της Πέμπτης και φυσικά τη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής.

Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδείας του Αλέξη Χαρίτση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Χαρίτσης: Να φύγει ο Μητσοτάκης - Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο

Χαρίτσης: Να φύγει ο Μητσοτάκης - Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο

Πολιτική
Ακίνητα: Γιατί το πακέτο της ΔΕΘ συντηρεί και δεν λύνει το πρόβλημα

Ακίνητα: Γιατί το πακέτο της ΔΕΘ συντηρεί και δεν λύνει το πρόβλημα

Οικονομία
Νέα Αριστερά: Παράνομες επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι - Πλήρης απουσία ελέγχων

Νέα Αριστερά: Παράνομες επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι - Πλήρης απουσία ελέγχων

Πολιτική
Δημοσκοπήσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και την... ενίσχυση της κυβέρνησης

Δημοσκοπήσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και την... ενίσχυση της κυβέρνησης

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

healthstat.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr