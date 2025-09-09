Νέα Αριστερά: Ο Αλέξης Χαρίτσης στη ΔΕΘ

Την Παρασκευή η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Χαρίτση.

Ο Αλέξης Χαρίτσης… ανεβαίνει ΔΕΘ και θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες «η τοποθέτηση του την Παρασκευή όταν θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου» σχολιάζει στενός συνεργάτης του «αποτυπώνει το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Αριστεράς». Ξεχωρίζουν τρεις φράσεις κλειδιά: «δεν αξίζει τρίτη ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη», «κράτος αξιοπρέπειας για μια κοινωνία της ισότητας» και «η λύση είναι Αριστερά». Ο Αλέξης Χαρίτσης θα ασκήσει κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός -ήδη σήμερα στη Βουλή έκανε λόγο για «μισό καφέ την ημέρα»- και θα κατηγορήσει τη Δεξιά ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει τους προγραμματικούς άξονες της Νέας Αριστεράς με συνεκτικό στοιχείο τον παρεμβατικό ρόλο του κράτους. Τέλος, αναμένεται να πάρει θέση για τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο μέσα από την κατάδειξη της σύγχρονης διαχωριστικής γραμμής μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς και την αποτυχία των θεωριών ότι το «παιχνίδι παίζεται στο κέντρο».

Μια εκδήλωση με ειδικό ενδιαφέρον

«Κράτος ΟΠΕΚΕΠΕ ή Κοινωνία της Αξιοπρέπειας» είναι ο τίτλος της κεντρικής εκδήλωσης της Νέας Αριστεράς την Πέμπτη στις 20:00 στον πολυχώρο WE (3ης Σεπτεμβρίου 3). Ο στόχος είναι μια ζωντανή συζήτηση και όχι οι παράλληλοι μονόλογοι που κυριαρχούν στο σύγχρονο πολιτικό τοπίο. Η σύνθεση του πάνελ παραπέμπει σε αυτήν την ιδέα. Συμμετέχουν ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Πέτρος Κόκκαλης, ο Άρης Στυλιανού (καθηγητής, ΑΠΘ) με έντονη παρουσία στα δρώμενα της Αριστεράς και η Ελίνα Μαραγκού (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού) από τη νέα γενιά εργαζομένων. Το συντονισμό έχει αναλάβει η σκηνοθέτρια και ακαδημαϊκός Δανάη Θεοδωρίδου, η οποία μεταξύ άλλων έχει ενεργό ρόλο στο κίνημα των πολιτών της Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το μέλλον του χώρου της ΔΕΘ.



Εντατικό πρόγραμμα

«Αναρωτιέμαι αν ο Αλέξης θα κοιμηθεί καθόλου» παρατηρούσε γελώντας στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Το πρόγραμμα του προέδρου της Νέας Αριστεράς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Νάσο Ηλιόπουλο, περιλαμβάνει επισκέψεις σε νοσοκομεία και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συναντήσεις με μέλη της επιτροπής για το δημοψήφισμα της ΔΕΘ και σωματεία εργαζομένων, συνεντεύξεις σε πανελλαδικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, την παραδοσιακή επίσκεψη στα περίπτερα της ΔΕΘ, καθώς και την εκδήλωση της Πέμπτης και φυσικά τη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής.

Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδείας του Αλέξη Χαρίτση.

