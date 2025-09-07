Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι δεν άκουσαν ενοικιαστές, συνταξιούχοι και αγρότες

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απάντησε καν σε ερώτηση σχετικά με την άρνηση της ελληνική κυβέρνησης να νομοθετήσει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως προβλέπεται από ευρωπαϊκή οδηγία, δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει το θέμα.

Το διήμερο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025 ολοκληρώθηκε και πλέον μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν τα υπουργεία με καθημερινές ανακοινώσεις για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Σε μεγάλο βαθμό το Dnews.gr έχει δημοσιεύσει αναλύσεις και ρεπορτάζ για τα μέτρα και όσους οφελούν, αλλά και για όσους μένουν εκτός του πακέτου παροχών, όπως είναι οι αγρότες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι συνταξιούχοι. Κορυφαίο ερώτημα είναι αν αυτά τα μέτρα μπορούν να απαντήσουν στην ακρίβεια που σαρώνει την ελληνική οικογένεια.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, ενώ ο ίδιος δεν έχει καμία πρόθεση να δώσει «το δαχτυλίδι της διαδοχής» και δεν θέλησε να ακούσει για σενάρια διαδοχής σε κίνηση.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε πως η καλύτερη απάντηση είναι το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε χθες, με αιχμή τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά.

Τι δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα

Πρόκειται για ένα θέμα που βρέθηκε στην επικαιρότητα τον Ιούλιο με πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες και site, ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή.

Όπως είναι γνωστό προθεσμία δύο μηνών δίνει στην Ελλάδα η Κομισιόν για την πλήρη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της οδηγίας για τους συντελεστές ΦΠΑ και παράλληλα, να ευθυγραμμιστεί με τους νέους κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ για το ειδικό καθεστώς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κομισιόν θα παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με ενδεχόμενο επιβολής προστίμου.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα όπως και το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Ρουμανία, καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία με τις υποχρεωτικές διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2022/542 για τους συντελεστές ΦΠΑ.

Η εν λόγω οδηγία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επιτρέπει την ευρύτερη χρήση μειωμένων συντελεστών από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μηδενικών συντελεστών για βασικά προϊόντα, όπως τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα που προορίζονται για ιατρική χρήση.

Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ και ελαφρύνει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους στον τομέα του ΦΠΑ.

Χωρίς απαντήσεις για τα ενοίκια και τους ενοικιαστές

Για το στεγαστικό και τα ενοίκια ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε ουσιαστικές απαντήσεις. Περιορίστηκε να αναφερθεί στο νέο συντελεστή φορολογίας και στην επιστροφή ενοικίου. Μάλιστα είπε ότι το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.

Κάλεσε τους φοιτητές να συγκατοικήσουν και είπε πως η επιδότηση ενοικίου είναι πια πολύ σημαντική. 2.500 ευρώ είναι πολύ σημαντική ελάφρυνση, είναι 5.000 αν συγκατοικήσουν δύο και 7.500 τον χρόνο αν συγκατοικήσουν τρεις.

Χωρίς απαντήσεις οι συνταξιούχοι που μένουν εκτός παροχών

Ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, σε ερώτηση για τους συνταξιούχους σημείωσε: «Η κατάργηση σε δύο χρόνια της προσωπικής διαφοράς αποτελούσε διαχρονικό αίτημα. Δεν είναι η μόνιμη στήριξη. Να θυμίσω το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ το οποίο μονιμοποιείται. Από τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος ωφελούνται όλοι. Ξέρω ότι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα και η ακρίβεια, το πρώτο πρόβλημα. Το γεγονός ότι πάνω από 250.000 συνταξιούχοι εργάζονται νόμιμα, έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα».

Χωρίς οικονομική στήριξη έμειναν οι συνταξιούχοι και κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά, που αν και πλήττονται από την ακρίβεια θα αρκεστούν με την αύξηση των συντάξεων του 2026 και με τα 250 ευρώ εφόσον τα δικαιούνται.

Στη λίστα των παροχών φέτος δεν υπήρχαν παροχές για τους συνταξιούχους και τους χαμηλοσυνταξιούχους παρά μόνο για όσους έχουν προσωπική διαφορά οι οποίοι και αυτοί θα δουν κάτι ουσιαστικό από το 2027 που είναι χρονιά εκλογών και όχι το 2026. Κι αυτό διότι η προσωπική διαφορά είναι ένα λογιστικό ποσό που θα είχε όφελος ο συνταξιούχος μόνο εφόσον καταργηθεί και όχι η μείωση του κατά 50%.

Επομένως η εξαγγελία για την προσωπική διαφορά για το 2026 δεν επηρεάζει κάποιον καθώς απλώς μειώνεται ένα λογιστικό ποσό για 671.000 συνταξιούχους.