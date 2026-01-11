Ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Ηπείρου «χωμένο» μέσα στο δάσος μακριά από τον τουρισμό.

Είναι αλήθεια πως η Ήπειρος, αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και σχεδόν ανεξερεύνητα μέρη της Ελλάδας. Είναι από εκείνους τους τόπους με πλούσια παράδοση και αυθεντική ομορφιά με τη φύση να την πλαισιώνει στο μέγιστο βαθμό.

Το χειμώνα μάλιστα, η Ήπειρος και τα γύρω χωριά, αποκτούν μία «άγρια» ομορφιά, με την ομίχλη να κατεβαίνει χαμηλά στα καλντερίμια και τα χιόνια να σκεπάζουν τις γύρω βουνοκορφές.

Ταυτόχρονα, η Ήπειρος, φιλοξενεί μερικά από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ορεινά χωριά της Ελλάδας, με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και έντονο φυσικό χαρακτήρα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα Ζαγοροχώρια, με χωριά όπως το Πάπιγκο, το Μονοδένδρι, το Τσεπέλοβο και το Αρίστη, γνωστά για τα πέτρινα αρχοντικά και τα γεφύρια τους, καθώς και το επιβλητικό φαράγγι του Βίκου.

Ιδιαίτερα δημοφιλές είναι επίσης το Μέτσοβο, ένας από τους πιο ανεπτυγμένους χειμερινούς προορισμούς της περιοχής, με έντονη παράδοση και πλούσια τοπική γαστρονομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεταξύ άλλων, η Κόνιτσα, χτισμένη κοντά στον Αώο, το Συρράκο και οι Καλαρρύτες, είναι χωριά, φημισμένα για την αρχοντιά τους και την ιστορία τους, καθώς και η Πυρσόγιαννη, γνωστή ως το χωριό των μαστόρων της πέτρας.

Ένα χωριό της Ηπείρου σμιλεμένο από την πέτρα

Μέσα στα κατάφυτα δάση των γύρω περιοχών λοιπόν, δεσπόζουν οικισμοί και χωριά που μοιάζει σα να έχουν μείνει σε μία άλλη δεκαετία, καθώς διατηρούν μέχρι και σήμερα την αυθεντική ομορφιά του τόπου, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους.

Έτσι, κρυμμένο στις πλαγιές της Πίνδου, βρίσκεται ένα μικρό χωριό που μοιάζει να έχει χτιστεί με λεπτομέρεια και έμφαση στην πέτρα, την παράδοση και με σεβασμό προς τη φύση.

Ο λόγος για την Καστάνιανη, ένας τόπος μακριά από τον πληθωρικό τουρισμό, που εντυπωσιάζει με την μαγεία που αποπνέει.

Τα πέτρινα σπίτια, τα στενά σοκάκια και η απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον δημιουργούν την αίσθηση πως ο χρόνος κυλά πιο αργά μακριά από τη βοή της καθημερινότητας.

{https://www.youtube.com/watch?v=K-waJVlKGhU&t=166s}

Γιατί όμως αξίζει να επισκεφθείτε το χωριό τον χειμώνα;

Ο χειμώνας είναι η εποχή που η Καστάνιανη αποκαλύπτει τον πιο αυθεντικό της χαρακτήρα. Το χιόνι σκεπάζει τις πέτρινες στέγες και μεταμορφώνει το χωριό σε σκηνικό άλλης εποχής, ενώ οι ήχοι περιορίζονται στο ελάχιστο, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η φύση. Έτσι, ενώ δεν υπάρχουν αξιοθέατα με την τυπική έννοια - υπάρχει, ηρεμία και γαλήνη, δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην συνολική εμπειρία της διαμονής σε αυτό το χωριό.

Οι περίπατοι μέσα στο χωριό, ανάμεσα σε πέτρινα σπίτια και ήσυχες αυλές, γίνονται από μόνοι τους λόγος επίσκεψης, ενώ το τοπίο — ιδιαίτερα τις ώρες που κατεβαίνει η ομίχλη — προσφέρει εικόνες μοναδικής γαλήνης.

Είναι ένας τόπος που προσφέρεται για παρατήρηση, φωτογραφία και εσωτερική ησυχία, αλλά και για μικρές διαδρομές στους γύρω ορεινούς δρόμους, εκεί όπου μπορεί κανείς να νιώσει τη δύναμη και την καθαρότητα της ηπειρώτικης φύσης.