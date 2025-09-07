ΔΕΘ 2025: Live η συνέντευξη Μητσοτάκη - Λεπτό προς λεπτό

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.
Η συνέντευξη Τύπου δίνεται αυτή την ώρα στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».
Τα βασικά σημεία της συνέντευξης
- Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο, πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις.
- Η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, θα κάνουμε ταμείο το 2027. Εκλοογές θα γίνουν το 2027. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις.
- Οσο υπάρχει το casus belli, η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE
- Δεν συζητάμε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων
- Το στεγαστικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα οικονομίας που αναπτύσσεται. Mπορεί οι ενοικιαστές να πληρώνουν περισσότερα, αλλά οι ιδιοκτήτες κερδίζουν περισσότερα.
Ερώτηση για την απουσία μέτρων για τις συντάξεις13:27:35
Η μείωση και κατάργηση, σε δύο χρόνια, της προσωπικής διαφοράς, αποτελούσε διαχρονικό αίτημα 670.000 συνταξιούχων. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρουμε ότι οι συνταξιούχοι μας περνάνε δύσκολα.
Δεν κοιτάμε μόνο το εισόδημα, αλλά και τις δαπάνες. 200.000 συνταξιούχοι έχουν τώρα συμπληρωματικό εισόδημα, επειδή εργάζονται νόμιμα.
Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ13:20:35
Δεν γίνεται το διαχρονικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να το χρεωθεί μόνο μία κυβέρνηση.
Αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το ότι αυτά τα έξι χρόνια δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό που θα θέλαμε. Όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, αποφασίσαμε την κατάργησή του. Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, πήραμε ήδη 20 εκατ. Ξεκινήσαμε από τα «μεγάλα ψάρια» και προχωράμε.
Διορθώνουμε το λάθος μας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν πιστεύαμε, ως κυβερνητική πλειοψηφία, ότι συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Οι επιστολικές ψήφοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Θέλετε να τις καταργήσουμε; Το επιτελικό κράτος είναι μηχανισμός λογοδοσίας και ελέγχου. Εγώ ο ίδιος ανέλαβα την ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας βαραίνει όλους και εμένα πρώτο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης πέρα από το επιτελικό κράτος. Πώς αλλιώς να κυβερνηθεί μια χώρα; Δεν γίνεται κάθε υπουργός να έχει το δικό του βιλαέτι.
Για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή13:14:49
Για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα, εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Είναι πολύ νωπό ακόμα.
Η ΝΔ είναι ο μόνος παράγοντας πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει.
Για την αυτοδυναμία και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών13:06:57
Υπό καμία προϋπόθεση πρόωρες εκλογές. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Θέλω να κερδίσω τις επόμενες εκλογές.
Οι πολίτες θα αποφασίσουν τι θα γίνει το 2027, αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας.
Δεν καταργούνται οι πανελλήνιες εξετάσεις13:01:54
Δεν συζητά κανείς για κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Θα είναι μεταρρύθμιση σε βάθος χρόνου. Θέλου το Λύκειο να μην είνια αυτό που είναι σήμερα. Δεν είμαι έτοιμος να πω ότι σε 4 χρόνια δεν θα υπάρχουν Πανελλήνιες. Σήμερα το Λύκειο έχει γίνει μηχανισμός προετοιμασίας και το απολυτήριο έχει χάσει την αυτοτελή του αξία.
Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το εθνικό απολυτήριο12:59:22
Αποδείξαμε ότι για τα ξένα πανεπιστήμια έχουμε βάλει πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Γι' αυτό και στον πρώτο κύκλο αδειοδοτήθηκαν μόνο τέσσερα.
Και το Χάρβαρντ και το Γιέιλ έχουν έρθει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε.
Ερώτηση για το δημογραφικό12:56:13
Είναι ένα τεράστιο, μακροπρόθεσμο πρόβλημα, που αφορά όλο τον δυτικό κόσμο. Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά κοινωνικό ζήτημα. Στη Νότια Κορέα γεννιέται κάτω από ένα παιδί κατά μέσο όρο. Καθιερώσαμε το επίδομα γέννησης, είναι μια πρώτη στήριξη. Αυξήσαμε τα vouchers για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Η φορολογική μας μεταρρύθμιση είναι μήνυμα στις οικογένειες. Σας ακούμε, ξέρουμε ότι έχει ανέβει το κόστος ζωής.
Αποτέλεσμα οικονομίας που αναπτύσσεται η στεγαστική κρίση12:51:20
Το στεγαστικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα οικονομίας που αναπτύσσεται. Mπορεί οι ενοικιαστές να πληρώνουν περισσότερα, αλλά οι ιδιοκτήτες κερδίζουν περισσότερα.
«Είμαι ανοιχτός σε επιπλέον περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση» είπε μεταξύ άλλων. Το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Το στεγαστικό είναι πρόβλημα μίας ταχέως εξελισσόμενης οικονομίας.
Κάλεσε τους φοιτητές να συγκατοικήσουν
Έχουμε πάρει μέτρα για το στεγαστικό, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν την ευκαιρία σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Έχουμε πολλά κλειστά ακίνητα. Είμαι ανοιχτός στο να επεκτείνω τους περιορισμούς για την βραχυχρόνια μίσθωση. Η επιδότηση ενοικίου είναι πια πολύ σημαντική. 2.500 ευρώ είναι πολύ σημαντική ελάφρυνση, είναι 5.000 αν συγκατοικήσουν δύο και 7.500 τον χρόνο αν συγκατοικήσουν τρεις.
Για τις δημοσκοπήσεις12:44:42
Μια κυβέρνηση στον 7ο χρόνο θα υποστεί μια φθορά. Αλλά η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη δύναμη. Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητήσαμε το 2019 και το 2023. Έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές, δεν με προβληματίζει από τώρα το 2027, αλλιώς θα πατούσα φρένο στις μεταρρυθμίσεις. Δεν θα τις βάλω στην άκρη, για να προωθήσω φιλολαϊκά μέτρα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη για όλα τα σκάνδαλα.
Νέα ερώτηση για την ακρίβεια, τον ΕΝΦΙΑ, το ΦΠΑ12:39:18
Ο ΕΝΦΙΑ είναι από τους χαμηλότερους φόρους κατοχής στην Ευρώπη. Ζήτημα κατάργησης δεν τίθεται, θα ήταν άδικο. Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στα χωριά.
Η μείωση του ΦΠΑ δεν θα είχε αποτέλεσμα. Θα ήταν έμμεση επιδότηση μεσαζόντων και επιχειρήσεων. Θα καρπωθούν τη μείωση ΦΠΑ. Η παγκόσμια βιβλιογραφία είναι κατά της μείωσης ΦΠΑ για να μειωθούν οι τιμές.
Έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος η μείωση του ΦΠΑ.
Για τα ελληνοτουρκικά12:35:48
Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς να κάνω εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία της χώρας.
Το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία, όσο υπάρχει θα μπλοκάρουμε την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.
Για τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα12:30:45
Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική καθώς οδήγησε το κόμμα σε δύο ήττες. Απέτυχε ως πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγω δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Νομίζω υπάρχουν κάποια συμφέροντα που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Αυτά συμβαίνουν δεν τα αξιολογώ ως σημαντικά, απλά τα επισημαίνω.
Για το μεταναστευτικό12:28:14
Δεν ξέρουμε αν θα επεκτείνουμε την άρση των αιτημάτων ασύλου.
Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, για να περιορίσω την παράνομη μετανάστευση εντός της πατρίδας μας. Τα μέτρα για τον περιορισμό των αφίξεων από τη Λιβύη απέδωσαν. Θέλουμε εμείς να καθορίζουμε ποιος θα έρθει στην πατρίδα μας και όχι οι διακινητές.
Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε βίζες για φοιτητές, για την τεχνολογία, για τον αγροτικό τομέα. Δρομολογούμε τις διαδικασίες. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα επεκτείνουμε το μέτρο για τις αιτήσεις ασύλου.
Ερώτηση για την παραβατικότητα και το οργανωμένο έγκλημα12:23:48
Κερδίζουμε κάθε μέρα τη μάχη κατά της παραβατικότητας. Η καλύτερη απόδειξη είναι η αποκάλυψη τόσων κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος από το ελληνικό FBI. Δείτε ακόμα και στον χώρο του ποδοσφαίρου τι έχει γίνει, οι ΠΑΕ έχουν κάνει βήματα προόδου, θυμάστε είχαμε αναγκαστεί να κλείσουμε τα γήπεδα. Αποκαλύφθηκαν κυκλώματα διαφθοράς στο Δημόσιο, όλα αυτά είναι επιτυχίες. Σήμερα δεν υπάρχει κατάληψη ενεργή σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
Υπάρχει μεγάλη αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ.
Για το καλώδιο Ελλάδας -Κύπρου12:17:38
Η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο.
Για τον εκλογικό νόμο12:13:19
«Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε: «Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Το ίδιο θα επιδιώξουμε. Η αυτοδυναμία επιτεύχθηκε και το 2023. Οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μου μέλημα αυτή τη στιγμή»
Ερώτηση για την ακρίβεια που απουσίαζε από τις ανακοινώσεις12:11:49
Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, που έχει βγει στην αγορά εργασίας, με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ τολμηρό. Όλη μας η στόχευση είναι η αύξηση του εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ σημαντικό. Η μάχη κατά της ακρίβειας σημαίνει παρεμβάσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, για να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια.
Η πρώτη ερώτηση για τον 13ο μισθό12:10:31
Δημιουργήθηκε μέρισμα 1,7 δισ ευρώ και επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε μια μεταρρύθμιση που θα δώσει περισσότερα λεφτά στις τσέπες των φορολογούμενων, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε μεταξύ 1,3 και 1,4 δισ. ευρώ».