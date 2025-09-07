ΔΕΘ 2025: Live η συνέντευξη Μητσοτάκη - Λεπτό προς λεπτό

Δεν γίνεται το διαχρονικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να το χρεωθεί μόνο μία κυβέρνηση.

Αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το ότι αυτά τα έξι χρόνια δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό που θα θέλαμε. Όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, αποφασίσαμε την κατάργησή του. Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, πήραμε ήδη 20 εκατ. Ξεκινήσαμε από τα «μεγάλα ψάρια» και προχωράμε.

Διορθώνουμε το λάθος μας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν πιστεύαμε, ως κυβερνητική πλειοψηφία, ότι συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Οι επιστολικές ψήφοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Θέλετε να τις καταργήσουμε; Το επιτελικό κράτος είναι μηχανισμός λογοδοσίας και ελέγχου. Εγώ ο ίδιος ανέλαβα την ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας βαραίνει όλους και εμένα πρώτο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης πέρα από το επιτελικό κράτος. Πώς αλλιώς να κυβερνηθεί μια χώρα; Δεν γίνεται κάθε υπουργός να έχει το δικό του βιλαέτι.