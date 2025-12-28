Η φετινή επίδοση τοποθετεί το Χ.Α. πίσω μόνο από ορισμένες αγορές που κατέγραψαν εντυπωσιακά ράλι.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει και χρονιά-ορόσημο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς ξεκινά η ενσωμάτωση των κεντρικών λειτουργιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ομπρέλα του Euronext.

Παράλληλα, η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές, έπειτα από 13 χρόνια παρουσίας στην κατηγορία των αναδυόμενων. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών κεφαλαίων που μπορούν να επενδυθούν στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και τη διεθνή της προβολή.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε το 2025 στην πρώτη πεντάδα των αγορών με τις υψηλότερες αποδόσεις διεθνώς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επαναφορά της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων και επιλεκτικής επενδυτικής διάθεσης.

Με άνοδο 44,8% και λίγες συνεδριάσεις να απομένουν έως το τέλος του έτους, η ελληνική αγορά ξεχωρίζει έναντι των περισσότερων ανεπτυγμένων αγορών, οι οποίες κινούνται με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς ή ακόμη και με οριακές αποδόσεις.

Πρώτη διεθνώς βρίσκεται η Νότια Κορέα, με τον δείκτη Kospi να ενισχύεται κατά 72%, ενώ ακολουθούν το χρηματιστήριο του Ισραήλ με άνοδο 51,4%, η αγορά του Καράτσι με κέρδη 54,5% και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 με άνοδο 48%. Παρά τη μικρότερη κλίμακα της ελληνικής αγοράς, η επίδοση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνοδεύεται από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.

Το 2025 αναδεικνύεται έτσι στην καλύτερη χρονιά ενός σερί πέντε συνεχόμενων θετικών ετών για το Χρηματιστήριο Αθηνών, που ξεκίνησε το 2021. Η πολυετής αυτή ανοδική πορεία έχει συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας και προβλεψιμότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, σε αντίθεση με το παρελθόν της έντονης μεταβλητότητας.

Καθοριστικό ρόλο στο φετινό ράλι διαδραμάτισε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει άνοδο της τάξης του 83%. Οι τράπεζες λειτούργησαν για ακόμη μία χρονιά ως βασικός μοχλός στήριξης του Γενικού Δείκτη, επωφελούμενες από τη βελτίωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων τους, την αύξηση της κερδοφορίας και τις θετικές προοπτικές για τη διανομή μερισμάτων.

Παράλληλα, η αυξημένη παρουσία ξένων επενδυτών αποτυπώνεται στη σημαντική άνοδο της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών, η οποία είναι περίπου τριπλάσια σε σύγκριση με το 2021.

Οι προοπτικές για το 2026 εμφανίζονται εξίσου θετικές, με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η JPMorgan και η Bank of America, να διατηρούν την Ελλάδα στις κορυφαίες επιλογές τους. Σε πρόσφατες αναλύσεις τους επισημαίνουν τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και την ενίσχυση της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών.