Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς - Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ.

Συννεφιασμένος και βροχερός θα είναι καιρός σήμερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, με τους ανέμους να πλέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι σήμερα αναμένονται πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Σποράδες, οι οποίοι θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του καιρού για την αλλαγή του χρόνου, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και «μαζεμένο» σενάριο.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο κύριος όγκος της ψυχρής αέριας μάζας παραμένει ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας να βρίσκεται σε οριακή επιρροή. Τα φαινόμενα, σε αυτή την περίπτωση, είναι περιορισμένα και αφορούν κυρίως το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν μεν χειμωνιάτικες, χωρίς όμως έντονη ψυχρή εισβολή ή εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.

{https://x.com/KolydasT/status/2005055348068045205}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Σάββατο (27/12) στην ανατολική και νότια χώρα θα σημειωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 12 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενούς βροχής.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Θερμαϊκό τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική με πιθανότητα παροδικών βροχών στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να σημειωθεί ασθενής βροχή.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βόρεια (από Χίο και βορειότερα) με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι εξασθένηση στα βόρεια και στα νότια ενίσχυση τοπικά στα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.