Μέτρα «ανάχωμα» στο κλίμα δυσαρέσκειας - Οι αντιδράσεις των «γαλάζιων» για την ομιλία Μητσοτάκη

Οι σπόντες Μητσοτάκη για τα συμφέροντα και η περιορισμένη αυτοκριτική.

Αν θέλει κάποιος να αποτυπώσει τις εντυπώσεις που άφησε η ομιλία του Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ στο «γαλάζιο ακροατήριο» αρκεί να περιγράψει τα συναισθήματα των παριστάμενων υπουργών και βουλευτών της Ν.Δ.: «Όταν μπήκαμε το κλίμα ήταν βαρύ. Βγήκαμε κάπως πιο ανάλαφροι».

Απόδειξη ότι τα «γαλάζια» κυβερνητικά στελέχη έχουν πλήρη επίγνωση του κλίματος δυσαρέσκειας που αποτυπώνεται στην κοινή γνώμη ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο. Κλίμα που έχουν εισπράξει από τις Περιφέρειες τους.

1,7 δισ. «ανάχωμα» στο κλίμα δυσαρέσκειας

Οι πιο ψύχραιμοι κυβερνητικοί ξέρουν ότι το θαύμα των φοροαπαλλαγών -ύψους 1,7 δισ.- θα κρατήσει λίγο… Όμως αναγνωρίζουν ότι μετά από καιρό η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να πάρει μία ανάσα. Από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός οι περισσότεροι βρήκαν αρκετά πειστικά εκείνα που αφορούν την μεγάλη μείωση φόρου σε οικογένειες με πολλά παιδιά και στους νέους.

Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος. Να εισπνεύσει «πολιτικό οξυγόνο» μία κυβέρνηση που κλείνει έξι χρόνια στην εξουσία με τα θέματα διαφθοράς και σκανδάλων και τα παράπονα για αναποτελεσματικότητα να μονοπωλούν πλέον την επικαιρότητα.

Ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε, έτσι, με το πακέτο παροχών που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ να αντιστρέψει το βαρύ δημοσκοπικό κλίμα, να περάσει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν έχει τελματώσει και να δημιουργήσει «γέφυρες» για ένα νέο αφήγημα που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει 3η τετραετία.

Να ξαναπιάσει το νήμα με την κοινωνία

Με τη φράση «η κυβέρνηση επιστρέφει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις» το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει delete στα αρνητικά της δεύτερης τετραετίας και να ξαναπιάσει το νήμα με τους πολίτες εκεί που το άφησε στην πρώτη τετραετία. Όταν πολλοί ήλπιζαν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα φέρει φρέσκο πολιτικό αέρα και θα λύσει προβλήματα…

Περιορισμένη Αυτοκριτική

Η αυτοκριτική για τα λάθη τις παραλείψεις και τα σκάνδαλα δεν έλειψε αλλά ήταν εμφανώς περιορισμένη. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να κάνει skip (να προσπεράσει) τις «μαύρες» σελίδες της κυβέρνησης με μία φράση «Καλύτερα να έχει μία κυβέρνηση που κάνει λάθη από μία λάθος κυβέρνηση».

Η αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σύντομη. Ενδεικτικό του ότι η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να αφήσει πίσω της το «γαλάζιο» σκάνδαλο την ώρα που οι πληροφορίες λένε ότι επιστρέφει δριμύτερο.

Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να τονίσει το αισιόδοξο του θέματος. Ότι μπορεί να έχασε την μάχη με το πελατειακό κράτος και την εγκληματική οργάνωση που στήθηκε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης αλλά δεν έχει σκοπό να χάσει την δεύτερη μάχη. Αυτή της επιστροφής των κλεμμένων. Έτσι επικαλέστηκε τα 22 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκαν μέχρι τώρα σε μαϊμού – αγρότες. Χρήματα πολύ λίγα φυσικά σε σχέση με το σύνολο της απάτης.

Στόχος οι δυσαρεστημένοι στα δεξιά και στο κέντρο

Με αναφορές στον «εθνάρχη» Κ. Καραμανλή αλλά και τον Ελ. Βενιζέλο, ο Κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να απευθυνθεί στο δυσαρεστημένο εκλογικό κοινό τόσο στα δεξιά της Ν.Δ. όσο και στο κέντρο. Και όσο κι αν ξόρκισε το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» το περιέγραψε. Με όχημα το διεθνές ρευστό περιβάλλον και τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης ο πρωθυπουργός πρόταξε το «άυλο κεφάλαιο της Ελλάδας να διατηρεί το προνόμιο της πολιτικής σταθερότητας».

Πλώρη για 3η τετραετία με ανοίγματα και μεταρρυθμίσεις

Στην προσπάθεια να δοθεί η εντύπωση πως η κυβέρνηση έχει προοπτική κι άλλης τετραετίας ο Κ. Μητσοτάκης έβαλε στο τραπέζι τέσσερις μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα αυτής της τετραετίας καλώντας την αντιπολίτευση σε διάλογο:

Την θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου, την μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ, τον νέο ενεργειακό χάρτη και την αναμόρφωση στις πολεοδομίες οι οποίες πλέον θα περάσουν στην κεντρική κυβέρνηση.

Οι σπόντες για τα συμφέροντα

Ο πρωθυπουργός την τελευταία στιγμή έκρινε σκόπιμο να μην αναβαθμίσει τον παράγοντα Τσίπρα. Επίτηδες απέφυγε και τις αναφορές σε αρχηγούς της αντιπολίτευσης ώστε να μην φανεί υποκριτικό το αίτημα που τους απηύθυνε για συναίνεση σε σειρά μεταρρυθμίσεων. Αρκέστηκε να αναφερθεί μόνον στον κίνδυνο επανόδου του λαϊκισμού και στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα.

Πίσω από τις γραμμές, ωστόσο, υπήρξαν έμμεσες απαντήσεις.

Πρώτα σε όσους εσωκομματικά αλλά και ευρύτερα τον κατηγορούν για την επιλογή του να πάρει -μονοδιάστατα- θέση υπέρ της Ουκρανίας. Ο Κ. Μητσοτάκης απάντησε λέγοντας ότι δεν θα θέσει ξανά σε κίνδυνο την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη. Αυτή τη φορά για γεωστρατηγικούς λόγους.

Ενώ έμμεση απάντηση στον επιχειρηματία Β. Μαρινάκη -σύμφωνα με γαλάζιους παράγοντες- εκτιμάται ότι ήταν η αποστροφή του Κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τη νομιμότητα. «Όταν υπάρχει βούληση το κράτος μπορεί να τα βάζει με οποιονδήποτε όσο ισχυρός και αν είναι» είπε χαρακτηριστικά.

Ο άλλος πόλος

Ο πρωθυπουργός έκανε και μια προσπάθεια να απαλύνει την δυσφορία της κοινής γνώμης για την κυβέρνηση αποδίδοντας την -εν μέρει- και στην απουσία ενός άλλου ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου. «Κανείς δεν εμπόδισε την αντιπολίτευση να έχει πειστικές προτάσεις. Όμως ακούγεται ειρωνικό να κατηγορούμαστε εμείς και για την απουσία αντιπολίτευσης» είπε.