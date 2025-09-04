Games
ΚΚΕ για ηλεκτρική διασύνδεση: Συνθλίβεται η ανάγκη του ελληνικού λαού για φθηνή ενέργεια

ΚΚΕ για ηλεκτρική διασύνδεση: Συνθλίβεται η ανάγκη του ελληνικού λαού για φθηνή ενέργεια Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC/ΑΡΧΕΙΟ
Το ΚΚΕ κρούει τον κώδωνα για νέους κινδύνους μετά τις εξελίξεις με το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΚΚΕ με αφορμή τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση «Ελλάδας – Κύπρου - Ισραήλ».

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «κυβερνητικούς λεονταρισμούς ότι «το έργο θα γίνει», που «επιδιώκουν να κρύψουν ότι τα ενεργειακά σχέδια του κεφαλαίου και των ευρωατλαντικών «συμμάχων» του», σημειώνοντας πως «όχι μόνο δεν προσφέρουν «ασφάλεια» και «ηρεμία» στους λαούς, αλλά αντίθετα εγκυμονούν νέους κινδύνους και βρίσκονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά τους».

Συνεχίζει: «Πολύ περισσότερο όταν φουντώνουν οι ανταγωνισμοί και οι διεργασίες για τις ενεργειακές και γεωστρατηγικές ισορροπίες σε όλη την ΝΑ Μεσόγειο, μια περιοχή που ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ ιεραρχούν στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ αναβαθμισμένο ρόλο διεκδικεί όλο και πιο αποφασιστικά η Τουρκία.

»Άλλωστε, οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Το ΚΚΕ καταλήγει στην ανακοίνωσή του λέγοντας πως «μέσα σ’ αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών συνθλίβεται η ανάγκη του ελληνικού λαού για φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που υποτίθεται ότι θα υπηρετούσε και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει ήδη στοιχήσει πανάκριβα, πριν μείνει όπως φαίνεται, κι αυτό στα χαρτιά».

