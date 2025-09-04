Games
Μαρινάκης για ηλεκτρική διασύνδεση: Καμία όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, τη χρηματοδότησή του και το κόστος», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας δηλώσεις στου Κύπριου υπουργού Οικονομικών, αναφορικά με τη συνέχιση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

«Έχει πει ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την επιθυμία της Ελλάδας να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο καίριας σημασίας, ότι μια πολύ σημαντική διάσταση αυτού του έργου είναι και η οικονομική διάσταση, ο επιμερισμός δηλαδή του κόστους. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε», πρόσθεσε

«Από κει και πέρα, δεν έχουν τεθεί υπόψη οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε ο Κύπριος υπουργός», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Είναι προφανές ότι με την Κύπρο μάς συνδέουν στενότατοι δεσμοί και υποστηρίζουμε τις κυπριακές θέσεις για τα μεγάλα εθνικά. Οι κυπριακές θέσεις είναι και δικές μας εθνικές θέσεις. Από κει και πέρα, υπάρχουν ζητήματα που έχουν τις δικές τους προεκτάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει πολύ σημαντικές λεπτομέρειες ενός έργου, διαφορετικά δεν θα κινείτο υπέρ της προάσπισης των Ελλήνων φορολογούμενων. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης».

«Δεν υπάρχει καμία όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Ερωτηθείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την έρευνα που διενεργεί επί του έργου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία - οποιαδήποτε όχληση έστω - της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το GSI - αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Προφανώς η ενημέρωση αυτή προήλθε κατόπιν επικοινωνιών μεταξύ των υπηρεσιών».

{https://www.youtube.com/watch?v=0WxvMnZhbNs}

