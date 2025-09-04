ΣΥΡΙΖΑ: «Εθισμένη η κυβέρνηση στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της»

«Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει τη συγκάλυψη σκανδάλων σε καθεστώς. Το κόμμα της Κουμουνδούρου αναφέρει ότι τα πρόσφατα σκάνδαλα, από τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τη μαφία της Κρήτης, αποκαλύπτουν μια διαρκή προσπάθεια αποσιώπησης και παραποίησης της αλήθειας, με στόχο την προστασία των ευθυνών της κυβέρνησης και στελεχών της.

Όπως σημειώνεται «Οι διάλογοι που έχουν δει το φως τη δημοσιότητας αναφορικά με τη δράση του κυκλώματος της Κρήτης, προκαλούν σοκ. Μεγαλύτερο είναι ωστόσο το σοκ, από τις αναφορές ότι ο ευνοούμενος της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη χηρεύουσα θέση της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, είχε άμεση σχέση με την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε πρόσφατα.

Όπως προκύπτει, πίσω από το ζήτημα της διαδοχής, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιουσία της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα με εκτάσεις μεγάλης αξίας. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός άλλωστε από τον περασμένο Μάιο, που η κυβέρνηση κατέθεσε μεταμεσονύχτια τροπολογία, προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς εκλογής μητροπολιτών στην Εκκλησία της Κρήτης.»

Σχολιάζεται μάλιστα αιχμηρά ότι «δεν περιμένουμε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα.»