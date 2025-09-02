Games
ΣΥΡΙΖΑ: Σε τι αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Τι προβλέπει τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η κυβέρνηση παρέχει ασυλία στην προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με εμβόλιμη τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέφθηκαν τα ακόλουθα:

«Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ασκεί προσωρινά ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης του… Κατά την εφαρμογή της παρούσας, για την πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. έναντι του Δημοσίου εξακολουθεί να εφαρμόζεται αποκλειστικά το πλαίσιο του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)».

Το δε άρθρο 33 προβλέπει «Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις…».

Με άλλα λόγια η κυβέρνηση παρέχει ασυλία στην προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Μετά τη σπουδή της κυβέρνησης να κλείσει άρον - άρον τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη βιαστική και ανοργάνωτη μεταφορά του στη ΑΑΔΕ, έρχεται τώρα η συγκεκριμένη διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο και μάλιστα τη στιγμή που τα δημοσιεύματα μιλούν για νέα δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και αποκαλυπτικά στοιχεία.

Επειδή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, την καλούμε να απαντήσει ξεκάθαρα:

Ποιος ο σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας;

Ποιος ο λόγος θέσπισης ακαταδίωκτου για μια προσωρινή διοίκηση η οποία προφανώς δεν φέρει ευθύνη για όσα προηγήθηκαν;

Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα του Οργανισμού; Ή ακολουθούμε το δόγμα βλέποντας, κουκουλώνοντας και κάνοντας;

Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη.

