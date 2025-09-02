Games
ΣΥΡΙΖΑ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Άδεια σε τρεις Νομικές για τα 10.000 ευρώ δίδακτρα»

ΣΥΡΙΖΑ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Άδεια σε τρεις Νομικές για τα 10.000 ευρώ δίδακτρα»
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δημιουργεί εκπαιδευτική φούσκα και προωθεί ιδιωτικά συμφέροντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση για την αδειοδότηση τριών νέων Νομικών Σχολών σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι πριν λίγα χρόνια καταργήθηκε η Νομική Σχολή της Πάτρας λόγω υπερπληθυσμού δικηγόρων και υψηλής ανεργίας στον κλάδο.

Το κόμμα τονίζει ότι η απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των νέων ή την εκπαίδευση αριστούχων, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στο οικονομικό όφελος των ιδιωτικών ιδρυμάτων, με δίδακτρα που φτάνουν τα 10.000 ευρώ ανά φοιτητή. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή ως παράδειγμα «εκπαιδευτικής φούσκας» που εξυπηρετεί συμφέροντα αντί για την κοινωνία.

Ειδικότερα από πλευράς Κουμουνδούρου σχολιάζεται σκωπτικά ότι « Κατήργησαν τη Νομική Σχολή της Πάτρας γιατί «δεν χρειαζόμασταν 4η Νομική στη χώρα». Είχαμε, λέει, «χιλιάδες άνεργους δικηγόρους». Και τελικά; Έδωσαν άδεια για τρεις Νομικές Σχολές σε ιδιωτικά κολέγια / μη κρατικά πανεπιστήμια. Όχι, δεν τους νοιάζει η ανεργία. Ούτε το μέλλον των νέων ανθρώπων. Δεν ενδιαφέρονται καν για τους αριστούχους των 19.000 μορίων που θα έμπαιναν στην Νομική Πατρών! Αυτό που τους νοιάζει είναι τα 10.000 ευρώ δίδακτρα. Τώρα ξέρεις!»

{https://www.youtube.com/watch?v=wiKng67bgmY}

