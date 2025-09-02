ΣΥΡΙΖΑ κατά Κικίλια: Η ΝΔ να σταματήσει τα παραμύθια και να απαντήσει καθαρά

Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Κικίλια για τους Τούρκους ψαράδες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τη Νέα Δημοκρατία να «σταματήσει τα παραμύθια», αντιδρώντας στις δηλώσεις του Βασίλη Κικίλια περί «συμφωνίας» από το 2017 σχετικά με τους Τούρκους ψαράδες στο Αιγαίο.

«Ο κ. Κικίλιας, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει την πλήρη ανικανότητα της κυβέρνησης να ελέγξει τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, “ανακάλυψε” μια ανύπαρκτη μυστική συμφωνία για τα αλιευτικά σκάφη από το… 2017», τονίζει η Κουμουνδούρου.

Αν υπήρχε τέτοια «συμφωνία», γιατί η Νέα Δημοκρατία «την εφάρμοζε πιστά επί έξι χρόνια, καταπατώντας τα αλιευτικά δικαιώματα της χώρας» και γιατί οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη «άφηναν ανενόχλητες τις τουρκικές μηχανότρατες να αλωνίζουν σε Σαμοθράκη, Αγαθονήσι, Κυκλάδες» είναι τα ερωτήματα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει τα παραμύθια και να απαντήσει καθαρά: Θα αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα; Ή θα συνεχίσει να κρύβεται πίσω από «συμφωνίες» που δεν υπήρξαν ποτέ;», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Κικίλιας, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει την πλήρη ανικανότητα της κυβέρνησης να ελέγξει τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, “ανακάλυψε” μια ανύπαρκτη μυστική συμφωνία για τα αλιευτικά σκάφη από το… 2017.

Ξέχασε όμως ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί συνελήφθησαν τον Μάρτιο του 2018 και όχι το 2017 – μια μικρή λεπτομέρεια που φαίνεται πως διαφεύγει από τον υπουργό.

Ξέχασε επίσης ότι πρώην αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, διέψευσαν κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας. Όπως τόνισαν, είναι “αθλιότητες” να φαντάζεται κανείς παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων έναντι ανταλλαγμάτων.

Αν λοιπόν υπήρχε, όπως ισχυρίζεται ο κ. Κικίλιας, μια τέτοια “συμφωνία”:

• Γιατί η Νέα Δημοκρατία την εφάρμοζε πιστά επί έξι χρόνια, καταπατώντας τα αλιευτικά δικαιώματα της χώρας;

• Γιατί οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη άφηναν ανενόχλητες τις τουρκικές μηχανότρατες να αλωνίζουν σε Σαμοθράκη, Αγαθονήσι, Κυκλάδες;

Η αλήθεια είναι απλή: καμία συμφωνία δεν υπήρξε ποτέ. Υπάρχει μόνο η αδυναμία και η απροθυμία της κυβέρνησης να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τους Έλληνες αλιείς.

Και είναι τουλάχιστον ειρωνικό να μιλά σήμερα ο υπουργός για “διάκριση ανάμεσα σε προβοκάτσια ή θερμό επεισόδιο και στα τρέχοντα περιστατικά”, παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι τα τουρκικά σκάφη δρουν ανενόχλητα.

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει τα παραμύθια και να απαντήσει καθαρά:

• Θα αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα

• Ή θα συνεχίσει να κρύβεται πίσω από «συμφωνίες» που δεν υπήρξαν ποτέ;».

Τι είπε ο Κικίλιας για τους Τούρκους ψαράδες

Μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε για το θέμα:

«Από το 2017 που είχαμε την περίπτωση της ομηρίας των δύο στρατιωτών μας, ενδώσαμε έναντι της διαπραγμάτευση αυτής για ένα χρονικό διάστημα και δεν ελέγξαμε ως οφείλαμε το πώς ψάρευαν οι Τούρκοι ψαράδες στην περιοχή. Από εκείνη τη χρονολογία μέχρι σήμερα υπάρχει μία μόνιμη διαμάχη σε ένα καθεστώς που τότε πέρασε τη γραμμή που επιτρεπόταν, του πού είναι τα διεθνή χωρικά ύδατα και αν τουρκικές τράτες πλησιάζουν προς τη δική μας θαλάσσια ζώνη και ψαρεύουν ή όχι. Τι υποχρέωση έχει το Λιμενικό όταν συμβαίνει αυτό; Να πηγαίνει εκεί, να ζητά να τηρείται η νομιμότητα, να μπαίνει μπροστά ώστε να εμποδίζει, να σχηματίζει δικογραφίες αν απαιτείται.

Από αυτό που είναι καθημερινή μάχη κατά περιόδους, μέχρι να στήσει κάποιος μια προβοκάτσια και να προκληθεί ένα θερμό επεισόδιο και να ανέβει το επίπεδο του συναγερμού με δέκα πλοία από τη μία και δέκα από την άλλη, η απόσταση δεν είναι μεγάλη».