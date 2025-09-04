Games
Νέα Αριστερά για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Μια κακοστημένη κομπίνα με κυβερνητική υπογραφή»

Νέα Αριστερά για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Μια κακοστημένη κομπίνα με κυβερνητική υπογραφή»
«Δεν είναι λοιπόν μόνο το άρθρο 16 του Συντάγματος που καταστρατηγείται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι και κάθε έννοια αξιοπιστίας και θεσμικής σοβαρότητας.»

Με αιχμηρό της σχόλιο η Νέα Αριστερά θέτει εκ νέου ζήτημα αδιαφάνειας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στον απόηχο των καταγγελιών της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων περί σκανδάλων και σχέσεων διαπλοκής για τα αδειοδοτημένα ιδρύματα.

Σύμφωνα με την ΠΕΑΚ, οι επιτροπές αδειοδότησης αντιμετωπίζουν προφανείς συγκρούσεις συμφερόντων, οι αξιολογήσεις γίνονται χωρίς αυτοψίες σε ημιτελή κτίρια, οι διαδικασίες είναι «εν κρυπτώ» και η προέλευση των χρημάτων για εγγυητικές και παράβολα παραμένει αδιαφανής. Η Νέα Αριστερά ζητά τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων, την έρευνα για την προέλευση των χρημάτων και την απόδοση ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική διαχείριση του θέματος μετατρέπει τη διαφαινόμενη «μεταρρύθμιση» σε κακοστημένη κομπίνα.

Όπως τονίζεται από την Νέα Αριστερά «αυτή είναι η αυστηρή αξιολόγηση που διαφήμιζε η κυβέρνηση. Αυτή είναι η διαφάνεια που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης. Στην πραγματικότητα, έχουμε ένα νομοθέτημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα ημετέρων, μια διαδικασία που βρωμάει από παντού και μια υπουργό Παιδείας που γνώριζε και κορόιδευε συνειδητά την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν μόνο το άρθρο 16 του Συντάγματος που καταστρατηγείται. Είναι και κάθε έννοια αξιοπιστίας και θεσμικής σοβαρότητας. Γιατί όταν ακόμα και οι ίδιοι οι σύμμαχοί σου καταγγέλλουν ότι το “success story” σου είναι βουτηγμένο στη διαπλοκή, τότε δεν μιλάμε για “μεταρρύθμιση”, αλλά για κακοστημένη κομπίνα με κυβερνητική υπογραφή.»

