Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»

eurokinissi
«Έφτασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού».

Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου επρόκειτο να μεταβεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο με τα όσα συνέβησαν.

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή μου. Έφτασαν μέχρι το σημείο να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντή. Κατόπιν αυτών, ακυρώνω φυσικά την επίσκεψή μου και δηλώνω ότι για να επισκεφθώ ξανά το νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνο να με καλέσει επίσημα ο Σύλλογος Εργαζομένων, αλλά και να εξασφαλιστεί η ασφάλειά μου», τόνισε ο υπουργός.

Στην ανάρτησή του πρόσθεσε: «Στα νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν πολιτικοί αντίπαλοι, ούτε για να δεχτώ απειλές όπως ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει σωστά. Λυπάμαι, διότι πιστεύω ότι η επίσκεψή μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύσεις που ακόμη δεν έχουμε εξετάσει. Ωστόσο, την ευθύνη για αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να αναλάβουν όσοι τα οργάνωσαν. Η περιοδεία μου συνεχίζεται».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1963504073539211465}

Είχε προηγηθεί ανάρτηση μέσα από την οποία περιέγραψε όλες τις παρεμβάσεις που έκανε για το νοσοκομείο Δράμας παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων ενώ παράλληλα ανέφερε οτι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Δράμας «προσκείμενος στο ΚΚΕ ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1963493190545047965}

