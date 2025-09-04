Σάκης Αρναούτογλου στο Dnews: Αν δεν είχε δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος θα προστάτευε σήμερα την Ευρώπη;

...Χωρίς μια ενωμένη Ευρώπη, καμία χώρα πλέον, όσο περήφανη κι αν είναι, δεν θα αποφύγει να γίνει κομμάτι στη σκακιέρα όχι πλέον απλά των ισχυρών αλλά των γιγάντων!

Ο Σάκης Αρναούτογλου γράφει στο Dnews για την Ευρώπη, τις πατρίδες και την… σκακιέρα των γιγάντων. Θέτει το εύλογο ερώτημα «πώς θα ήταν η ήπειρός μας σήμερα αν δεν είχε υπάρξει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση!» και στέλνει μήνυμα στους φανατικούς εθνικιστές.

Ολόκληρο το άρθρο του Σάκη Αρναούτογλου

«Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι πώς θα ήταν η ήπειρός μας σήμερα αν δεν είχε υπάρξει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση! Βλέπω σύνορα κλειστά, τελωνεία γεμάτα ουρές, εθνικισμούς να ξυπνούν, μικρές χώρες να τρέμουν μήπως βρεθούν στο έλεος ισχυρότερων γειτόνων. Βλέπω μια Ευρώπη που θα ήταν κομμάτια, εύκολη λεία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Κίνα, για τη Ρωσία. Βλέπω οικονομίες να καταρρέουν η μία μετά την άλλη, κάθε φορά που θα ξεσπούσε μια παγκόσμια κρίση. Βλέπω φοιτητές να χάνουν το δικαίωμα να σπουδάσουν σε άλλη χώρα χωρίς φραγμούς, εργάτες να δουλεύουν χωρίς κοινά δικαιώματα, αγρότες να μένουν αβοήθητοι απέναντι στις πολυεθνικές. Βλέπω μικρά κράτη να στέκονται μόνα τους απέναντι σε παγκόσμιους κολοσσούς, αναγκασμένα να αποδέχονται όρους που δεν τους συμφέρουν.Μια Ευρώπη που θα ζούσε ξανά με τον φόβο του πολέμου.

Κι όμως, η δική μας Ευρώπη στάθηκε διαφορετική. Μετά τον όλεθρο δύο παγκοσμίων πολέμων, κάποιοι οραματίστηκαν πως η ειρήνη μπορεί να στηριχθεί στην ενότητα. Ότι αν οι λαοί μας μοιράζονταν ψωμί, εργοστάσια, πόρους, δεν θα ξαναμοιράζονταν νεκροταφεία. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα που σήμερα ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν είναι τέλεια. Συχνά μας πληγώνει με τη γραφειοκρατία της, μας απογοητεύει με τις αδυναμίες της. Μα χωρίς αυτήν, πού θα ήμασταν; Στην πανδημία, θα ψάχναμε μόνοι μας εμβόλια, στην ενεργειακή κρίση, θα παζαρεύαμε μόνοι μας τις τιμές του φυσικού αερίου, στην κλιματική κρίση κάθε χώρα θα πάλευε μόνη της χωρίς καμία δύναμη να επηρεάσει τους παγκόσμιους ρυπαντές, στις αγορές τα εθνικά νομίσματα θα κατέρρεαν με κάθε διεθνή αναταραχή, οι νέοι μας δεν θα είχαν την ελευθερία να ταξιδεύουν και να εργάζονται σε 27 χώρες, στον πόλεμο της Ουκρανίας, θα ήμασταν έρμαια των εξελίξεων.

Από δω και στο εξής, μπαίνουμε όμως πλέον σε μια εποχή αβεβαιότητας. Ο κόσμος αλλάζει με ρυθμούς που δεν έχουμε ξαναζήσει. Οι ισορροπίες μετακινούνται, ο πλούτος μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο προς την Ασία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί διαμορφώνουν νέες πραγματικότητες. Αν μείνουμε διχασμένοι, θα γίνουμε θεατές των εξελίξεων. Αν σταθούμε ενωμένοι, μπορούμε να είμαστε πρωταγωνιστές.

Η Ευρώπη σήμερα μοιάζει κουρασμένη. Χάσαμε το νήμα του οράματος. Κι όμως, μπορούμε να το ξαναβρούμε. Πώς;

Με το να θυμηθούμε ότι η δύναμή μας είναι η κοινή μας οικονομία και η τεχνολογική μας πρωτοπορία. Η Ευρώπη δεν είναι ουραγός, είναι ήπειρος που πρωτοστατεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία χαμηλών εκπομπών, στην πράσινη μετάβαση, στην έρευνα και στην καινοτομία. Η ψυχή μας είναι η αλληλεγγύη, το Ταμείο Ανάκαμψης που στήριξε τις οικονομίες μετά την πανδημία, η Κοινή Αγροτική Πολιτική που κρατά ζωντανά τα χωριά μας, το ευρώ που μας προσφέρει σταθερότητα απέναντι στις καταιγίδες των αγορών.

Η Ευρώπη μπορεί να ξαναβρεί τον εαυτό της αν ξαναγίνει μια υπόσχεση ευημερίας, ασφάλειας και προόδου. Όχι απλώς μια ένωση κρατών, αλλά μια ενιαία οικονομική και τεχνολογική δύναμη που στέκεται με αυτοπεποίθηση μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Κι αν κάποιοι πιστεύουν ότι με το να γκρεμίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα «ξαναπάρουν πίσω την πατρίδα τους», ας σκεφτούν το εξής: ποια πατρίδα θα υπάρχει αύριο, αν η χώρα τους γίνει απλώς πιόνι ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία;

Η ιστορία μας έχει δείξει ξεκάθαρα ότι όταν η Ευρώπη διαλύεται οι ισχυροί απ’ έξω μπαίνουν μέσα και τη μοιράζουν. Κι αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι φανατικοί εθνικιστές είναι ότι σκάβοντας τον λάκκο της Ευρώπης, σκάβουν στην πραγματικότητα τον λάκκο της δικής τους πατρίδας. Γιατί χωρίς μια ενωμένη Ευρώπη, καμία χώρα πλέον, όσο περήφανη κι αν είναι, δεν θα αποφύγει να γίνει κομμάτι στη σκακιέρα όχι πλέον απλά των ισχυρών αλλά των γιγάντων!

Σάκης Αρναούτογλου

Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ».