Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε, αλλά επέλεξε να σιωπήσει

Δεν έχει πάτο το βαρέλι, λέει η Νέα Αριστερά με αφορμή τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πυρά, για το ζήτημα των αιγοπροβάτων στην Κρήτη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να σιωπά.

«Για δύο συνεχόμενες μέρες η Εφημερίδα των Συντακτών ανέδειξε τις καταγγελίες του Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ Μακεδονίας για τις τεράστιες στρεβλώσεις στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ: ενώ σε όλη την Ελλάδα οι εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων μειώνονται, στην Κρήτη ο αριθμός τους εμφανίζεται να διπλασιάζεται, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Ένα στοιχείο που γεννά εύλογα ερωτήματα για το πού καταλήγουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις και ποιοι ωφελούνται από αυτή τη στρέβλωση» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Συνεχίζει με πυρά κατά της κυβέρνησης η οποία όπως λέει «προτιμά να στήνει επικοινωνιακά σόου - σαν αυτό του κ. Χρυσοχοΐδη - αντί να απαντά για τα πραγματικά σκάνδαλα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε κι ο κ. Μπουκώρος να επιβεβαιώσει ότι ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, γνώριζε εδώ και έναν χρόνο για το υλικό των παρακολουθήσεων βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

»Δεν έχει πάτο το βαρέλι: Αντί να υπάρξουν άμεσες παραιτήσεις, το μόνο που περισσεύει σε αυτή την κυβέρνηση είναι η συγκάλυψη και το θράσος» επισημαίνει η Νέα Αριστερά και υπογραμμίζει πως το κόμμα «ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 αναδείξει το ζήτημα στη Βουλή με σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων:

-⁠ ⁠Στις 24/9/2024 (ερώτηση 12692800) ζητήσαμε απαντήσεις για την εντυπωσιακή αύξηση των εκτροφών στην Κρήτη (50%) και για τις εξαιρετικά χαμηλές παραδόσεις γάλακτος ανά ζώο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Στην απάντηση (12719290) το ΥΠΑΑΤ δεν έδωσε καμία ουσιαστική εξήγηση.

-⁠ ⁠Στις 2/12/2024 (ερώτηση 12775548) επανήλθαμε με νέα ερώτηση, η οποία παραμένει αναπάντητη.

-⁠ ⁠Τον Ιούνιο του 2025, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κατέθεσε Αναφορά και ΑΚΕ (12984371), με πρωτοβουλία του Προέδρου, ζητώντας διαφάνεια και εξηγήσεις. Η απάντηση του αρμόδιου υπουργού κ. Τσιάρα παρέπεμψε απλώς σε προηγούμενη τοποθέτησή του, όπου επίσης δεν έδωσε καμία απολύτως απάντηση (13030240).

Η Νέα Αριστερά καταλήγει στην ανακοίνωσή της λέγοντας πως «η αλήθεια είναι απλή: η κυβέρνηση γνώριζε, αλλά επέλεξε να σιωπήσει». Κλείνοντας προειδοποιεί πως «δεν θα επιτρέψει την συγκάλυψη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πολιτική ευθύνη να δώσει απαντήσεις και θα το απαιτήσουμε μέχρι τέλους».