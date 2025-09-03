Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε, αλλά επέλεξε να σιωπήσει

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε, αλλά επέλεξε να σιωπήσει Φωτογραφία: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Δεν έχει πάτο το βαρέλι, λέει η Νέα Αριστερά με αφορμή τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πυρά, για το ζήτημα των αιγοπροβάτων στην Κρήτη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να σιωπά.

«Για δύο συνεχόμενες μέρες η Εφημερίδα των Συντακτών ανέδειξε τις καταγγελίες του Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ Μακεδονίας για τις τεράστιες στρεβλώσεις στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ: ενώ σε όλη την Ελλάδα οι εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων μειώνονται, στην Κρήτη ο αριθμός τους εμφανίζεται να διπλασιάζεται, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Ένα στοιχείο που γεννά εύλογα ερωτήματα για το πού καταλήγουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις και ποιοι ωφελούνται από αυτή τη στρέβλωση» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Συνεχίζει με πυρά κατά της κυβέρνησης η οποία όπως λέει «προτιμά να στήνει επικοινωνιακά σόου - σαν αυτό του κ. Χρυσοχοΐδη - αντί να απαντά για τα πραγματικά σκάνδαλα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε κι ο κ. Μπουκώρος να επιβεβαιώσει ότι ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, γνώριζε εδώ και έναν χρόνο για το υλικό των παρακολουθήσεων βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

»Δεν έχει πάτο το βαρέλι: Αντί να υπάρξουν άμεσες παραιτήσεις, το μόνο που περισσεύει σε αυτή την κυβέρνηση είναι η συγκάλυψη και το θράσος» επισημαίνει η Νέα Αριστερά και υπογραμμίζει πως το κόμμα «ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 αναδείξει το ζήτημα στη Βουλή με σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων:

-⁠ ⁠Στις 24/9/2024 (ερώτηση 12692800) ζητήσαμε απαντήσεις για την εντυπωσιακή αύξηση των εκτροφών στην Κρήτη (50%) και για τις εξαιρετικά χαμηλές παραδόσεις γάλακτος ανά ζώο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Στην απάντηση (12719290) το ΥΠΑΑΤ δεν έδωσε καμία ουσιαστική εξήγηση.

-⁠ ⁠Στις 2/12/2024 (ερώτηση 12775548) επανήλθαμε με νέα ερώτηση, η οποία παραμένει αναπάντητη.

-⁠ ⁠Τον Ιούνιο του 2025, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κατέθεσε Αναφορά και ΑΚΕ (12984371), με πρωτοβουλία του Προέδρου, ζητώντας διαφάνεια και εξηγήσεις. Η απάντηση του αρμόδιου υπουργού κ. Τσιάρα παρέπεμψε απλώς σε προηγούμενη τοποθέτησή του, όπου επίσης δεν έδωσε καμία απολύτως απάντηση (13030240).

Η Νέα Αριστερά καταλήγει στην ανακοίνωσή της λέγοντας πως «η αλήθεια είναι απλή: η κυβέρνηση γνώριζε, αλλά επέλεξε να σιωπήσει». Κλείνοντας προειδοποιεί πως «δεν θα επιτρέψει την συγκάλυψη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πολιτική ευθύνη να δώσει απαντήσεις και θα το απαιτήσουμε μέχρι τέλους».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Βίντεο)

To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Βίντεο)

Πολιτική
Αλέξης Χαρίτσης στη ΓΣΕΒΕΕ: «Η πράσινη μετάβαση απειλεί να αφήσει πίσω τις μικρές επιχειρήσεις»

Αλέξης Χαρίτσης στη ΓΣΕΒΕΕ: «Η πράσινη μετάβαση απειλεί να αφήσει πίσω τις μικρές επιχειρήσεις»

Πολιτική
Νέα Αριστερά: Με επικοινωνιακές «μπαρούφες» ο Θεοδωρικάκος κοροϊδεύει γονείς και μαθητές

Νέα Αριστερά: Με επικοινωνιακές «μπαρούφες» ο Θεοδωρικάκος κοροϊδεύει γονείς και μαθητές

Πολιτική
Η Νέα Αριστερά υποδέχθηκε την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων στη Βουλή

Η Νέα Αριστερά υποδέχθηκε την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων στη Βουλή

Πολιτική

NETWORK

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr
Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

healthstat.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr