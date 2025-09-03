Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Βίντεο)

To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Βίντεο) Φωτογραφία: EUROKINISSI/ TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ
Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Ένα «challenge» αποφάσισε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Η «πρόκληση» που έβαλε στον εαυτό του ήταν να προσπαθήσει να πει σε ένα λεπτό όσα έκανε η κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε 11 κινήσεις, από την παράδοση του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου και την αξιολόγηση του ΕΣΥ, μέχρι τις άδειες στα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, την εφαρμογή My Street και τον μηδενισμό των χρεώσεων για αναλήψεις από ΑΤΜ.

Τελικά χρειάστηκε κάτι παραπάνω από ένα λεπτό. «Εδώ κάτι αλλάζει, ή πολλά αλλάζουν. Και συνεχίζουμε», κατέληξε.

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7545896080777432342?lang=en}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε, αλλά επέλεξε να σιωπήσει

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε, αλλά επέλεξε να σιωπήσει

Πολιτική
Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων για τον Απρίλιο 2026 – Τι αναφέρει το Bloomberg

Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων για τον Απρίλιο 2026 – Τι αναφέρει το Bloomberg

Οικονομία
Εκ των έσω αντιδράσεις για τη δαιμονοποίηση δημοσιογράφων

Εκ των έσω αντιδράσεις για τη δαιμονοποίηση δημοσιογράφων

Ο Πληροφοριοδότης
Η σύγκρουση Χ. Δούκα - κυβέρνησης φτάνει μέχρι την Γάζα

Η σύγκρουση Χ. Δούκα - κυβέρνησης φτάνει μέχρι την Γάζα

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr
Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

healthstat.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr