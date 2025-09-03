To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Βίντεο)

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Ένα «challenge» αποφάσισε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Η «πρόκληση» που έβαλε στον εαυτό του ήταν να προσπαθήσει να πει σε ένα λεπτό όσα έκανε η κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε 11 κινήσεις, από την παράδοση του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου και την αξιολόγηση του ΕΣΥ, μέχρι τις άδειες στα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, την εφαρμογή My Street και τον μηδενισμό των χρεώσεων για αναλήψεις από ΑΤΜ.

Τελικά χρειάστηκε κάτι παραπάνω από ένα λεπτό. «Εδώ κάτι αλλάζει, ή πολλά αλλάζουν. Και συνεχίζουμε», κατέληξε.

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7545896080777432342?lang=en}