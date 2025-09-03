Games
Νέα Αριστερά: Με επικοινωνιακές «μπαρούφες» ο Θεοδωρικάκος κοροϊδεύει γονείς και μαθητές

«Οι νέες ανατιμήσεις ακόμη και στα σχολικά είδη - από 3,8% έως 54%, σύμφωνα με την ΕΕΚΕ - καταρρίπτουν τις μεγαλόστομες "μπαρούφες" του κ. Θεοδωρικάκου ότι οι τιμές θα μείνουν σταθερές», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Οι γονείς καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα μολύβια, τετράδια και μαρκαδόρους, τα οποία είναι είδη απολύτως αναγκαία, που δεν αποτελούν "πολυτέλεια" αλλά βασικά εργαλεία για τη μάθηση των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες γονείς να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι», συμπληρώνει.

«Σε αυτό το τοπίο, η φοιτητική κατοικία έχει μετατραπεί σε άλυτο πρόβλημα. Στην Αθήνα μόλις το 1% των μικρών διαμερισμάτων νοικιάζεται κάτω από 300 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη μόλις 4,7%, ενώ το 70%-75% των φοιτητικών κατοικιών ξεπερνά τα 400-500 ευρώ. Οι νέοι που πέτυχαν στις πανελλαδικές βρίσκονται αντιμέτωποι με εξωφρενικές αυξήσεις ενοικίων και πολλοί κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας ότι «η ακρίβεια δεν είναι "φυσικό φαινόμενο"», αλλά «επιλογή της κυβέρνησης που προστατεύει τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια».

Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Αριστερά προτείνει:

  • Αυστηρούς ελέγχους στην αγορά.
  • Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, ώστε να ανταποκρίνονται στην έκρηξη των τιμών και στο κόστος της καθημερινότητας.
  • Αξιοπρεπή στέγη ως δικαίωμα: απαγόρευση Golden Visa, περιορισμοί στο Airbnb, φραγμός στην κερδοσκοπία των funds, σύγχρονα στεγαστικά προγράμματα για φοιτητές, νέες οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά.

«Για να σταματήσει η ληστεία εις βάρος των πολλών και να ξανακερδίσουν οι πολίτες τη ζωή που τους αξίζει», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

