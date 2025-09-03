Η Νέα Αριστερά υποδέχθηκε την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων στη Βουλή

Οι εκπρόσωποι της «Σχεδίας» παρουσίασαν το φιλόδοξο σχέδιο διεκδίκησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αστέγων 2027 στην Ελλάδα.

Μια αλλιώτικη μέρα χθες στη Βουλή, καθώς ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, και οι βουλεύτριες Πέτη Πέρκα και Σία Αναγνωστοπούλου υποδέχθηκαν την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων, που επέστρεψε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων στο Όσλο. Συνοδευόμενοι από τον ιδρυτή του Περιοδικού Δρόμου «Σχεδία», Χρήστο Αλεφάντη, και τον υπεύθυνο Κοινωνικών Προγραμμάτων, Νικόλαο Κορτέση, τα μέλη της ομάδας ξεναγήθηκαν στο κτήριο της Βουλής και ενημερώθηκαν για την ιστορία του, ενώ παράλληλα μοιράστηκαν την εμπειρία τους από τον κορυφαίο διεθνή θεσμό του κοινωνικού ποδοσφαίρου.

Η Εθνική Ομάδα Αστέγων, που συμμετέχει ανελλιπώς από το 2007 στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την υποστήριξη της UEFA και του ΟΗΕ, κατέκτησε και φέτος το βραβείο «ευ αγωνίζεσθαι», αναδεικνύοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας. Η 18μελής αποστολή, αποτελούμενη από παίκτες και συνοδούς, έφερε πίσω όχι μόνο το βραβείο, αλλά και ιστορίες έμπνευσης και ελπίδας.

Ο κ. Χαρίτσης και οι βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς συνεχάρησαν την ομάδα και το Περιοδικό «Σχεδία» για το έργο τους στην υποστήριξη ανθρώπων που βιώνουν ακραία φτώχεια. Κατά τη συνάντηση στο Εντευκτήριο της Βουλής, οι εκπρόσωποι της «Σχεδίας» παρουσίασαν το φιλόδοξο σχέδιο διεκδίκησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αστέγων 2027 στην Ελλάδα. Η Νέα Αριστερά δεσμεύτηκε να στηρίξει με κάθε τρόπο αυτή την πρωτοβουλία, που μπορεί να φέρει τη χώρα μας στο επίκεντρο του κοινωνικού αθλητισμού.

Η Νέα Αριστερά καλεί την κοινωνία να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, που δίνει φωνή και ελπίδα σε όσους παλεύουν για μια καλύτερη ζωή.