Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Κόντρα Πλεύρη - Ζωής στη Βουλή: «Δεν υπερασπιστήκατε τους κατατρεγμένους» - «Στη χούντα έφτιαχναν φακέλους»

Κόντρα Πλεύρη - Ζωής στη Βουλή: «Δεν υπερασπιστήκατε τους κατατρεγμένους» - «Στη χούντα έφτιαχναν φακέλους»
«Αχ κύριε Πλεύρη! Ψάχνετε και συγκροτείτε για όλο τον κόσμο φακέλους; Η χούντα τα έκανε αυτά. Νομίζετε ότι όλοι είναι μονίμως εκβιαζόμενοι;» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε ευθεία αντιπαράθεση ήρθαν στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης με τη Ζωή Κωνσταντοπουλου, κατά τη συζήτηση για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο.

Η προεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε αιχμηρά «βέλη» εναντίον του υπουργού Μετανάστευσης ασκώντας δριμεία κριτική για το νομοσχέδιο με τον Θάνος Πλεύρη να σηκώνει το γάντι και να της καταλογίζει υποκρισία.

Ειδικότερα, ο υπουργός Μετανάστευσης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης πως ως δικηγόρος στις υποθέσεις ασύλου που ανέλαβε στο παρελθόν δεν αφορούσαν φτωχούς και κατατρεγμένους, αλλά, μεταξύ άλλων, Ρώσο ο οποίος καταδικάστηκε στη Γαλλία για υπόθεση με κρυπτονομίσματα, πρόσωπο με τρεις υπηκοότητες και με εταιρεία στη Λατινική Αμερική - μηνύοντας μάλιστα το χειριστή της υπηρεσίας ασύλου επειδή του απέρριψε το αίτημα - καθώς και δεύτερο Ρώσο που είχε ένταλμα από την Ιντερπόλ για υπόθεση που αφορούσε 28 εκατ. ρούβλια.

«Δικαίωμά σας να υπερασπιστείτε όποιον θέλετε. Μην μας λέτε όμως ότι εμείς δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε ανθρώπους που πλήττονται. Δεν είδα υποθεσεις ασύλου των κατατρεγμένων, αλλά των ευνοημένων», ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

Η Ζωή Κωνσταντοπουλου απάντησε κάνοντας λόγο για «φοβερές ανακρίβειες», «ψέματα» και «αμετανόητες συκοφαντίες», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αχ κύριε Πλεύρη! Ψάχνετε και συγκροτείτε για όλο τον κόσμο φακέλους; Η χούντα τα έκανε αυτά. Νομίζετε ότι όλοι είναι μονίμως εκβιαζόμενοι; Είμαι 22,5 χρόνια δικηγόρος, είναι καταγεγραμμένη η ακτιβιστική δικηγορία την οποία υπηρετώ».

Εν συνεχεία η πρόεδρος της Πλεύσης απάντησε αναλυτικά στις προαναφερόμενες υποθέσεις λέγοντας: «Εγώ είμαι με το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς τάσσεστε με όσους έχουν τα φράγκα. Η υπόθεση Αλεξάντερ Βίνικ είναι γνωστή, διώχθηκε πολιτικά. Και η άλλη υπόθεση αφορά άνθρωπο που διώχθηκε πολιτικά από τη Ρωσία επειδή τασσόταν υπέρ της προσάρτησης της Κριμαίας».

Ο υπουργός Μετανάστευσης επανήλθα καταγγέλλοντας την Ζωή Κωνσταντοπουλου ότι «παραδέχθηκε πως υπερασπίστηκε πλούσιους ανθρώπους που διώκονταν για οικονομικά εγκλήματα. Το Ρώσο mr Bitcoin υπερασπιστήκατε. Δεν είδα εγώ κανέναν που ήρθε με τη βάρκα!».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Μητσοτάκης προς Λιμενικούς: Κλείστε τα αυτιά στην κριτική από την άνεση του σαλονιού

Μητσοτάκης προς Λιμενικούς: Κλείστε τα αυτιά στην κριτική από την άνεση του σαλονιού

Πολιτική
Βορίδης - Πλεύρης, μια γροθιά

Βορίδης - Πλεύρης, μια γροθιά

Ο Πληροφοριοδότης
Οι «αιχμές» Καιρίδη για το μεταναστευτικό

Οι «αιχμές» Καιρίδη για το μεταναστευτικό

Πολιτική
Κωνσταντοπούλου: Ερώτηση σε Μυλωνάκη για παρακολουθήσεις σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κωνσταντοπούλου: Ερώτηση σε Μυλωνάκη για παρακολουθήσεις σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολιτική

NETWORK

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
8 Συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

8 Συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

healthstat.gr
Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

healthstat.gr
Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

healthstat.gr
Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

healthstat.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr