Κόντρα Πλεύρη - Ζωής στη Βουλή: «Δεν υπερασπιστήκατε τους κατατρεγμένους» - «Στη χούντα έφτιαχναν φακέλους»

«Αχ κύριε Πλεύρη! Ψάχνετε και συγκροτείτε για όλο τον κόσμο φακέλους; Η χούντα τα έκανε αυτά. Νομίζετε ότι όλοι είναι μονίμως εκβιαζόμενοι;» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε ευθεία αντιπαράθεση ήρθαν στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης με τη Ζωή Κωνσταντοπουλου, κατά τη συζήτηση για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο.

Η προεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε αιχμηρά «βέλη» εναντίον του υπουργού Μετανάστευσης ασκώντας δριμεία κριτική για το νομοσχέδιο με τον Θάνος Πλεύρη να σηκώνει το γάντι και να της καταλογίζει υποκρισία.

Ειδικότερα, ο υπουργός Μετανάστευσης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης πως ως δικηγόρος στις υποθέσεις ασύλου που ανέλαβε στο παρελθόν δεν αφορούσαν φτωχούς και κατατρεγμένους, αλλά, μεταξύ άλλων, Ρώσο ο οποίος καταδικάστηκε στη Γαλλία για υπόθεση με κρυπτονομίσματα, πρόσωπο με τρεις υπηκοότητες και με εταιρεία στη Λατινική Αμερική - μηνύοντας μάλιστα το χειριστή της υπηρεσίας ασύλου επειδή του απέρριψε το αίτημα - καθώς και δεύτερο Ρώσο που είχε ένταλμα από την Ιντερπόλ για υπόθεση που αφορούσε 28 εκατ. ρούβλια.

«Δικαίωμά σας να υπερασπιστείτε όποιον θέλετε. Μην μας λέτε όμως ότι εμείς δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε ανθρώπους που πλήττονται. Δεν είδα υποθεσεις ασύλου των κατατρεγμένων, αλλά των ευνοημένων», ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

Η Ζωή Κωνσταντοπουλου απάντησε κάνοντας λόγο για «φοβερές ανακρίβειες», «ψέματα» και «αμετανόητες συκοφαντίες», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αχ κύριε Πλεύρη! Ψάχνετε και συγκροτείτε για όλο τον κόσμο φακέλους; Η χούντα τα έκανε αυτά. Νομίζετε ότι όλοι είναι μονίμως εκβιαζόμενοι; Είμαι 22,5 χρόνια δικηγόρος, είναι καταγεγραμμένη η ακτιβιστική δικηγορία την οποία υπηρετώ».

Εν συνεχεία η πρόεδρος της Πλεύσης απάντησε αναλυτικά στις προαναφερόμενες υποθέσεις λέγοντας: «Εγώ είμαι με το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς τάσσεστε με όσους έχουν τα φράγκα. Η υπόθεση Αλεξάντερ Βίνικ είναι γνωστή, διώχθηκε πολιτικά. Και η άλλη υπόθεση αφορά άνθρωπο που διώχθηκε πολιτικά από τη Ρωσία επειδή τασσόταν υπέρ της προσάρτησης της Κριμαίας».

Ο υπουργός Μετανάστευσης επανήλθα καταγγέλλοντας την Ζωή Κωνσταντοπουλου ότι «παραδέχθηκε πως υπερασπίστηκε πλούσιους ανθρώπους που διώκονταν για οικονομικά εγκλήματα. Το Ρώσο mr Bitcoin υπερασπιστήκατε. Δεν είδα εγώ κανέναν που ήρθε με τη βάρκα!».