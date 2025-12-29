«Δεν γνωρίζει η κυβέρνηση ότι οι πάγιες αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για την προάσπιση των εθνικών θεμάτων, βασίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών και όχι στην απαξίωση τους;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, υπογραμμίζοντας ότι η στάση του και των συνεργατών του «ακροδεξιού εσμού» της κυβέρνησης πλήττει την αξιοπιστία και το κύρος διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το κόμμα της Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι οι απαράδεκτες δηλώσεις του υπουργού, σχετικά με τη γενοκτονία στη Γάζα και την αμφισβήτηση αποφάσεων διεθνών φορέων, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις πάγιες αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες στηρίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τη συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Ο κ. Γεωργιάδης σε πρωινή του συνέντευξη δήλωσε ότι οι χειρισμοί της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα της γενοκτονίας στην Γάζα αποτελούν στην πράξη αμφισβήτηση των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Οι απαράδεκτες αυτές δηλώσεις του, έρχονται σε συνέχεια της αμφισβήτησης των αποφάσεων του ΟΗΕ για τα Ιεροσόλυμα και το Παλαιστινιακό. Με τον νόμο 3003/2002 η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), δεσμεύθηκε από τις διατάξεις του για τη δίωξη διεθνών εγκλημάτων, συμμετέχει στη Συνέλευση των Κρατών Μελών και έχει κυρώσει τροποποιήσεις του στο πλαίσιο των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα το 2011.

Μετακινήθηκε η Ελλάδα από αυτές τις δεσμεύσεις; Προτίθεται να αποχωρήσει από το Καταστατικό της Ρώμης όπως η Ουγγαρία του Όρμπαν; Αν όχι, ο υπουργός μεταφέρει μεμονωμένες απόψεις ή επιβεβαιώνει πως η ελληνική κυβέρνηση δεν σέβεται τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και οι υπηρεσίες της δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις του; Ο κ. Μητσοτάκης για τρίτη ημέρα έχει αφήσει τον ακροδεξιό εσμό του κόμματος του να κακοποιεί την ελληνική έννομη τάξη και να προσβάλλει το όνομα και την αξιοπιστία διεθνών οργανισμών. Και φυσικά, μιας και επικαλούνται τον πατριωτισμό μόνο για μικροκομματικά οφέλη, δεν γνωρίζουν ότι οι πάγιες αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για την προάσπιση των εθνικών θεμάτων, βασίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών και όχι στην απαξίωση τους; Απαξιώνει ο κ. Γεωργιάδης τα όσα έχουν πει οι διεθνείς οργανισμοί για το παράνομο τουρκολιβυκό Μνημόνιο, το Κυπριακό και τους αγνοούμενους; Δυστυχώς, ο κ. Γεωργιάδης υιοθετεί τις πολιτικές των αναθεωρητικών δυνάμεων της περιοχής μας.»

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον πρωθυπουργό να αναλάβει τις ευθύνες του, να προστατεύσει το κύρος της χώρας και να απομακρύνει τη λογική της μικροκομματικής εκμετάλλευσης κρίσιμων διεθνών ζητημάτων από την κυβέρνηση.