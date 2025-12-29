Ο Γκερασίμοφ ενημέρωσε τον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 6.460 τ.χλμ εδάφους στην Ουκρανία το 2025.

Πριν από τις κατηγορίες του Κρεμλίνου για επίθεση σε κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν και την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού για την πρόοδο στο πεδίο της μάχης.

Ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ είπε στον Ρώσο πρόεδρο ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου προχωρούσαν σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή της Ουκρανίας και πως οι αντίπαλες δυνάμεις επικεντρώνονται στην άμυνα και στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ρωσικών επιθέσεων.

Στη τηλεοπτική συνάντηση, ο Γκερασίμοφ πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 6.460 τ.χλμ εδάφους στην Ουκρανία το 2025, συμπεριλαμβανομένων 334 χωριών.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή, όπως σημειώνει το Sky News.

Από την πλευρά τους ανεξάρτητοι παρατηρητές σημειώνουν ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Ουκρανία και η Ρωσία έχει σημειώσει σταδιακή πρόοδο μεν, με μεγάλο κόστος δε.

Με πληροφορίες του Sky News.