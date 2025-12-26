Χωρίς ...αντανακλαστικά ο Έλληνας υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής...

Διάλογος μικρού παιδιού από την Οκλαχόμα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ:

-Γιατί παρακολουθείτε τον Άγιο Βασίλη;

-Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχει μπει κάποιος «κακός» Άγιος Βασίλης.

Ανατριχιάζεις, έστω και αν είναι χιούμορ. Από την άλλη νοιώθεις και μια ανακούφιση: Πάλι καλά που ο Θάνος Πλεύρης δεν το σκέφτηκε νωρίτερα.

Μπορεί βλέπετε τον Έλληνα υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως δήλωσε ο ίδιος, να τον αντιγράφει ο Όρμπαν, αλλά τον Ντόναλντ θέλει ακόμα λίγο καιρό για να τον φτάσει! Σε τι κόσμο ζούμε!

Β.Σκ.