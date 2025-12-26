Διάλογος μικρού παιδιού από την Οκλαχόμα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ:
-Γιατί παρακολουθείτε τον Άγιο Βασίλη;
-Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχει μπει κάποιος «κακός» Άγιος Βασίλης.
{https://exchange.glomex.com/video/v-df7fv6jxkg8x?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
Ανατριχιάζεις, έστω και αν είναι χιούμορ. Από την άλλη νοιώθεις και μια ανακούφιση: Πάλι καλά που ο Θάνος Πλεύρης δεν το σκέφτηκε νωρίτερα.
Μπορεί βλέπετε τον Έλληνα υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως δήλωσε ο ίδιος, να τον αντιγράφει ο Όρμπαν, αλλά τον Ντόναλντ θέλει ακόμα λίγο καιρό για να τον φτάσει! Σε τι κόσμο ζούμε!
Β.Σκ.