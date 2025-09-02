Games
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «αριστεία» του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη βρωμάει πελατειακά δίκτυα

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «αριστεία» του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη βρωμάει πελατειακά δίκτυα Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ΑΡΧΕΙΟ/EUROKINISSΙ
Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς για το σόου Χρυσοχοΐδη και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για επικοινωνιακό σόου με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ που όμως γύρισε μπούμερανγκ ενόψει ΔΕΘ κατηγορεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την ίδια την κυβέρνηση, η Νέα Αριστερά.

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης έστησε ένα επικοινωνιακό σόου ενόψει ΔΕΘ, που όμως γύρισε εναντίον της κυβέρνησης. Τα ίδια τα στοιχεία που παρουσίασε αποκαλύπτουν ότι οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθύνθηκαν στοχευμένα στην Κρήτη: 17,2 εκατ. από τα 22,7 εκατ. ευρώ.

»Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται η ίδια βουτηγμένη σε πελατειακά δίκτυα και κομματικές μεροληψίες. Δεν είναι η Κρήτη το επίκεντρο του σκανδάλου, ούτε οι ιδιώτες με τα αμαρτωλά ΑΦΜ, αλλά η ίδια η κυβέρνηση, που επιδιώκει να πετάξει από πάνω της τις ευθύνες. Κι αυτό την ώρα που αναμένονται νέες αποκαλύψεις με εμπλεκόμενους περισσότερους από 10 βουλευτές της ΝΔ».

Η Νέα Αριστερά καταλήγει στην ανακοίνωσή της λέγοντας πως «το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, που καμώνεται ότι πατάσσει τη διαφθορά, αποδεικνύεται ξανά πρωταγωνιστής της. Η «αριστεία» τους βρωμάει πελατειακά δίκτυα και εξυπηρετήσεις που συγκροτούν μια πυραμίδα διαφθοράς η κεφαλή της οποίας είναι στο Μαξίμου».

